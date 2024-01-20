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入冬後最強寒流報到 花蓮西瓜苗延後種植避低溫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
入冬後最強寒流將報到，花蓮縣府提醒農民做好防寒措施。圖／花蓮縣府提供
入冬後最強寒流將報到，花蓮縣府提醒農民做好防寒措施。圖／花蓮縣府提供

入冬後最強一波寒流即將來襲，花蓮西瓜去年因寒害受損嚴重，瓜農避開低溫，預計寒流過後再種植。縣府農業處呼籲農民，以塑膠布覆蓋秧苗，蔬菜和瓜果類可裝上防風罩保溫防寒。

中央氣象署預估，明天起一波寒流南下，23、24日花蓮溫度將降至7到9度。花蓮西瓜以壽豐、鳳林、玉里為大宗，鳳榮地區農會總幹事黃榮和表示，已有瓜農陸續種植西瓜苗，但目前大約僅5公頃。

黃榮和說，西瓜苗不耐寒，去年同期就因為寒流來襲，造成西瓜苗嚴重受損，今年不少瓜農決定在1月底到2月初種植，避開這波寒流。

花蓮縣政府農業處提醒農民做好防寒準備，下田工作時也要注意保暖。農糧作物可以不織布或塑膠布覆蓋秧苗，並要記得清除布面積水，防止低溫凍傷，蔬菜瓜果類不耐寒，可設置防風牆、防風罩，或以稻草、不織布覆蓋，果樹則要加強套袋。

養殖漁業也容易受到低溫影響，要注意若水溫過低不宜投放飼料，若水產養殖物有異常或疾病情形，可採池水或魚隻檢體，送到花蓮縣動植物防疫所諮詢，畜牧業要注意維持畜舍恆溫，內部乾燥，但也要保持適當的空氣流通。

農業處提醒，若發現農作物因寒害影響致生災損，請主動向當地鄉鎮市公所通報，縣府將邀集相關單位勘災辦理。

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