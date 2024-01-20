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水裡來火裡去　花蓮女義消許立敏第一線救災榮獲鳳凰獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣義消總隊幹事許立敏投入救災救護25年，身處第一線救災，獲選消防署義消楷模鳳凰獎。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣義消總隊幹事許立敏投入救災救護25年，身處第一線救災，獲選消防署義消楷模鳳凰獎。圖／花蓮縣消防局提供

打火時，她是射水滅火深入火場的勇士，救難時，她以女性的溫柔呵護受難者，花蓮縣義消總隊幹事許立敏投入救災救護25年，水裡來火裡去，多次參與滅火、山難救援工作，花蓮多次重大災害都有她冒險犯難的英勇身影，她是花蓮少數第一線女性義消，近日獲得消防署頒發最高榮譽的義消楷模鳳凰獎

許立敏才20出頭年紀，就跟隨母親腳步參加初級救護技術員訓練，就此投入救護義消工作，還曾代表花蓮縣參加第4屆全國救護評比競賽，獲得第5名的好成績。

跑了10年救護，15年前因緣際會下轉任救災義消，從CPR、哈姆立克、抬擔架，換成布水線、瞄子、出山難等各種搶救勤務，雖然是義務工作，她樂在其中，熱情與專業不輸給正職的消防人員。

花蓮這幾年歷經0206、0918等地震災害，她在第一時間協助住戶逃生，帶往安全的地方，3年前0402太魯閣火車出軌釀成重大死傷，她第一時間帶著救援裝備趕到現場，以破壞器材協助破壞受損列車車體，助患者脫困，也為傷患清洗包紮傷口、協助搬運大體，圓滿達成任務。

不只重大災難，這幾年花蓮市多次火災，她布水線入室搶救，通風排煙，防止延燒，山林開放後山域事故激增，她深入山區、架護繩索，多個救災救護的高風險場合，都有她冒險犯難的身影。

很多人好奇她身為女性，為什麼這麼熱愛消防工作？許立敏說，轉任救災義消是想知道自己的能力在哪裡，能不能做的更多？有些災難場合傷患是女性，看到同為女性的義消，應該覺得有安全感，得到心理支持，這也是她投入救災的初衷，而每次圓滿完成任務，聽到受難者一句謝謝你，內心就多了一份的溫暖。

這次得到消防領域最高榮譽的鳳凰獎殊榮，她說，感謝家人一路以來的支持，讓她能夠與志同道合的消防夥，伴共同守護自己最愛的這片土地。

花蓮縣義消總隊幹事許立敏投入救災救護25年，身處第一線救災，獲選消防署義消楷模鳳凰獎。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣義消總隊幹事許立敏投入救災救護25年，身處第一線救災，獲選消防署義消楷模鳳凰獎。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 火車出軌

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