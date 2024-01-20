快訊

道瓊上漲395點、史指創歷史新高 美股確定進入牛市

今天24節氣大寒 吳德榮：明起寒流南下 高山降雪機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東鳳梨釋迦 賣進新加坡超市

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣政府日前成功重啟鳳梨釋迦外銷大陸，更將鳳梨釋迦銷售拓展至亞洲鄰近國家。縣長饒慶鈴昨出席新加坡巨人超市旗艦店舉辦「釋釋如意 迦迦平安 台灣新春水果節」發布會，再次成功推動鳳梨釋迦在海外連鎖零售超市通路銷售。

饒慶鈴表示，縣府嚴格把關鳳梨釋迦品質，致力提升鳳梨釋迦從生產到外銷包裝的整體產業鏈，除持續耕耘大陸外銷市場，更重要的任務是讓鳳梨釋迦從產地台東直達終端消費市場，去年12月首度在沃爾瑪集團旗下的山姆會員店合作銷售，今年拓展鄰近亞洲其他國家。

縣府首度與新加坡牛奶集團旗下的巨人（Giant）超市連鎖通路合作，饒慶鈴昨出席發布會，將鳳梨釋迦分享給更多海外消費者。

饒慶鈴並強調，台東高品質果物品牌形象，是從產地種植採收、包裝場集貨分級，清潔包裝、預冷保鮮，標準作業層層把關，建構農產品外銷「放諸四海皆準」堅實基礎，以期未來在國際舞台能擦亮鳳梨釋迦的金字招牌。

鳳梨釋迦 饒慶鈴 台東

延伸閱讀

拚海外市場！新加坡超市也能吃到台東高品質鳳梨釋迦

不只有大陸市場 饒慶鈴兌現承諾把農產帶往新加坡

打造最愛運動縣市 台東再興建網球運動中心

梁東山將接任台東縣警察局長 懷念「好山好水好人情」

相關新聞

花蓮強化防救災 訓練中心啟用

斥資2億多元建的花蓮縣防救災教育訓練中心昨啟用，未來縣內警義消可在地接受專業訓練，大幅減少以往要遠赴南投竹山受訓的時間與...

台東鳳梨釋迦 賣進新加坡超市

台東縣政府日前成功重啟鳳梨釋迦外銷大陸，更將鳳梨釋迦銷售拓展至亞洲鄰近國家。縣長饒慶鈴昨出席新加坡巨人超市旗艦店舉辦「釋...

基隆田徑場改建 延至明年8月完工

基隆市立田徑場改建工程耗資近5億元，卻再生波折，原事務所提2次變更設計，市府昨說，確認有工程漏項及缺失，除嚴重增加市府財...

拚海外市場！新加坡超市也能吃到台東高品質鳳梨釋迦

台東縣政府日前成功重啟鳳梨釋迦外銷大陸，更將鳳梨釋迦銷售拓展至亞洲鄰近國家。今縣長饒慶鈴出席於新加坡巨人超市旗艦店舉辦的...

探訪「宜蘭小歐洲」三星安農溪落羽松秘境 瞬間染紅景色震撼

有「宜蘭小歐洲」之稱的三星落羽松秘境，就在安農溪畔。原是宜蘭三星鄉為了防風護岸，在安農溪畔所栽植約200棵落羽松，而形成...

追雪注意！大學生相約夜衝合歡山 車子半路沒油被警暖心救援

來自桃園的5名大學生相約共乘夜衝合歡山，但一路開到海拔3000多公尺、南投與花蓮交界處的克難關，才發現油錶見底，怕卡在半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。