台東鳳梨釋迦 賣進新加坡超市

台東縣政府日前成功重啟鳳梨釋迦外銷大陸，更將鳳梨釋迦銷售拓展至亞洲鄰近國家。縣長饒慶鈴昨出席新加坡巨人超市旗艦店舉辦「釋釋如意 迦迦平安 台灣新春水果節」發布會，再次成功推動鳳梨釋迦在海外連鎖零售超市通路銷售。

饒慶鈴表示，縣府嚴格把關鳳梨釋迦品質，致力提升鳳梨釋迦從生產到外銷包裝的整體產業鏈，除持續耕耘大陸外銷市場，更重要的任務是讓鳳梨釋迦從產地台東直達終端消費市場，去年12月首度在沃爾瑪集團旗下的山姆會員店合作銷售，今年拓展鄰近亞洲其他國家。

縣府首度與新加坡牛奶集團旗下的巨人（Giant）超市連鎖通路合作，饒慶鈴昨出席發布會，將鳳梨釋迦分享給更多海外消費者。

饒慶鈴並強調，台東高品質果物品牌形象，是從產地種植採收、包裝場集貨分級，清潔包裝、預冷保鮮，標準作業層層把關，建構農產品外銷「放諸四海皆準」堅實基礎，以期未來在國際舞台能擦亮鳳梨釋迦的金字招牌。