基隆田徑場改建再生波 將更換設計監造延至明年8月完工

耗資近5億元的基隆市立田徑場改建工程再生波折，去年因部分結構設計恐有公安疑慮辦理變更設計，原事務所提2次變更設計，市府今天說，確認有工程漏項及缺失，除嚴重增加市府財政負擔約8千萬，更會拖延工程進度，因此決定終止契約，設計監造重新委任其他建築事務所，工程會往後延8個月，至明年8月完工。

市立田徑場改建工程一波三折，前市府因與前營造廠商有糾紛，最後解約前年11月重新招標，去年3月重新開工，但經承造商清圖作業發現，看台區部分結構設計恐有公共安全疑慮，「施工架」數量缺少、「鋼構重型支撐架」則沒有設計。

市府發言人余治明今天指出，原建築師事務所提送第2次變更設計內容，因設計缺失造成工期得再延宕約150天，認定延誤履約期限情節重大，設計疏失導致增加市府財政負擔約近8千萬元。

另外，余治明說，工程也發生疑似「特殊材料」爭議，設計單位有函文否認，由市府政風處釐清有無涉及綁標。下周二依契約規定辦理終止契約，變更契約預算審查確認多數責任屬設計單位疏失，研議是否符合政府採購法刊登拒絕往來廠商及建築師移送懲戒等規定。

體育場長林柏樹表示，經查發現專任監造人員未確實派員進駐，且專任監造人有兼職別工地。後續將請建築師公會協助推薦建築師事務所，先行委託2至3個月現場辦理監造及建築師查驗簽證作業，體育場會重新辦理勞務發包，工程依原有設計圖施工，並不會因此改變。