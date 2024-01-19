影／基隆落羽松秘境無心插柳爆紅 200公尺林道斑駁之美

基隆市環保局天外天復育公園種植的250株落羽松，近日從由紅色慢慢變成枯枝、枯葉斑駁，200多公尺長整排的林道很有意境，成為基隆看落羽松秘境，近落葉滿地，已吸引很多民眾來打卡拍照。

這幾天基隆天氣很好，陽光從從紅黃相間的葉縫，穿過落羽松灑落林間，遊客可享受枯枝、落葉、蕭瑟的感覺，很有意境之美，每個角度只要構思一下，都能拍出美照。

這條落羽松大道是基隆難得的秘境，位在天外天復育公園，10多年前無心插柳搖身一變，從垃圾掩埋場域成為新亮點，平時有開放給民眾參觀，當年是向中央申請400株復育種植，成功長成落羽松有250株，長200公尺、寬5公尺，平時環保人員有照料，長得十分漂亮。

環保局表示，參觀落羽松建議待在步道取景就好，落羽松旁的「截流溝」深度較深，容易掉進去 ，且易有蛇出沒，要注意安全。建議待在步道取景。除了欣賞落羽松，復育公園動植物生態豐富，也可以順道欣賞。

落羽松林相生機盎然，春夏秋冬各有不同景緻及感受，春天時生機盎然，夏天時枝葉茂盛，秋天時葉子變紅，冬天時蕭瑟悠遠。此處動植物經調查有700多種，生態相當豐富，還可看到大冠鷲、台灣藍鵲、翠鳥等出沒林間。