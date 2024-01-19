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五結鄉圖地面龜裂 2月20日起閉館修繕

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭縣五結鄉立圖書館由於建物時間較長，一樓地面出現10多條龜裂，每逢地震更加嚴重。圖／五結鄉公所提供
宜蘭縣五結鄉立圖書館由於建物時間較長，一樓地面出現10多條龜裂，每逢地震更加嚴重。圖／五結鄉公所提供

宜蘭縣五結鄉立圖書館1989年開館，建物老舊，最近1樓地面出現10多條龜裂，最嚴重者波及數10公分，鄉公所安排修繕，同時清潔環境、整理館藏，訂於2月20日閉館，3月7日開館；閉館期間暫停圖書借閱、通閱服務，讀者欲歸還書籍可使用還書箱。

五結鄉立圖書館舍面積804平方公尺，2000年經過大幅整修，目前設有1樓一般閱覽室、多功能教室、視聽室，2樓兒童閱覽室、一般閱覽室與書庫等等，特色館藏是園藝和休閒農業書籍。

圖書館指出，開館至今超過30年，距上次翻修也逾20年，1樓的環氧樹酯地面逐年出現裂痕，從一開始的數條，到現在超過10條，每逢地震狀況更加嚴重，多功能教室前最大的裂縫波及寬度超過50公分，對出入的讀者、長輩甚是危險。

鄉公所將刨除龜裂的地面，夯實下方水泥、石塊，強化地層結構後再重新鋪上樹酯地面，工程預計耗時4日；圖書館也趁此機會，重新整理兒童閱覽室上萬本圖書，加上清潔全館、歸位器材，預計3月7日重新開館。

圖書館表示，閉館期間暫停一切臨櫃服務，讀者若欲歸還所借書籍可以利用還書箱，有疑問也可撥打圖書館專線03-9502864；即日起到閉館整修還有約1個月時間，再次請入館讀者注意腳下，館員也會隨時提醒。

圖書館 教室 地震

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