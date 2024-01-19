聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆保甲步道坍方 赫見「三不管」

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆堵北里保甲步道坍方，會勘才發現處於「三不管」狀態。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆堵北里保甲步道坍方，會勘才發現處於「三不管」狀態。圖／立委蔡適應服務處提供

基隆市七堵區堵北里水尾福德宮旁，基隆河畔的高速公路維護便道「保甲步道」，因緊臨河道景色優美，平時有很多民眾運動，去年發生坍方，30多公尺長護欄崩落，民代憂心對安全造成威脅。經會勘發現當初移交竟沒完成，十多年來處於「三不管」狀態，高速公路局允先修復再重新移交給區公所維管。

堵北里基隆河畔的公速公路維護便道長約200公尺，上月約有30公尺長的範圍發生坍方，護欄崩落，民眾經過時暗藏風險。

議員曾怡芳說，此處步道坍方已長達1年以上，運動民眾常陳情，因擔心危及市民人身安全，她多次協調並向七堵區公所反映後，得知因權責轉移問題，尚未由高公局轉移至區公所委管，地方政府無法介入修繕。

曾怡芳說，不只要修繕坍方處，因步道寬度不一仍存在危險，恐再發生圍籬結構滑落、坍方，對運動民眾安全上有很大威脅，要求高公局將整條步道的圍籬重新施作，讓步道更有整體性，安全無虞後再交由公所維管。

經查，2012年高公局辦理移交會勘並發函後，並沒有完全移交程序，市府並列入維管，十多年來無人管理，因坍方才曝光。

立委蔡適應出面召開協調會及會勘，高速公路局、市府等單位都到場，他說，先請交通部高速公路局北區養護工程分局緊急先修復，再重新辦理移交給市政府。要求七堵區公所2月中旬前，提出維護、修復意見，行文給高速公路局北區養護工程分局，待修復後再移交。

高速公路 高公局

延伸閱讀

基隆某高職傳霸凌案 謝國樑親赴學校「1句話」警告可能滋事者

民眾基隆街頭撿到大選票匭、封條…遭控選務瑕疵 基市選委會說明

春節7天連假國道恐一路塞 高公局公布好走時段

春節應景白鯧等魚貨漲1成 基隆漁會推3款超值海鮮禮盒

相關新聞

基隆保甲步道坍方 赫見「三不管」

基隆市七堵區堵北里水尾福德宮旁，基隆河畔的高速公路維護便道「保甲步道」，因緊臨河道景色優美，平時有很多民眾運動，去年發生...

蕭美琴助修復 花蓮將軍府將試營運

花蓮縣美崙溪畔的日據時期歷史建築群「將軍府」，當時由時任立委蕭美琴協助向文化部爭取經費，連同花蓮縣府自籌，共斥資2.6億...

五結鄉圖地面龜裂 2月20日起閉館修繕

宜蘭縣五結鄉立圖書館1989年開館，建物老舊，最近1樓地面出現10多條龜裂，最嚴重者波及數10公分，鄉公所安排修繕，同時...

宜蘭傳藝「飛龍在天」迎春節

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出春節系列活動，主打龍年意象「飛龍在天」，今年最亮眼的主角是文昌街的百公尺飛龍，由專業的工...

民眾基隆街頭撿到大選票匭、封條…遭控選務瑕疵 基市選委會說明

民眾黨基隆市黨部主委林毓峯、無黨籍基隆市議員呂美玲今天表示，民眾在街頭撿到一個大選的票匭及封條，指控市選委會作業有瑕疵。...

春節應景白鯧等魚貨漲1成 基隆漁會推3款超值海鮮禮盒

年節將屆，基隆區漁會表示，過年應景的魚種白鯧、黃金鯧、龍虎斑、石斑魚等都已漲漲一成到一成五，唯一沒有漲的只有干貝，大明蝦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。