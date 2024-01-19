基隆保甲步道坍方 赫見「三不管」

基隆市七堵區堵北里水尾福德宮旁，基隆河畔的高速公路維護便道「保甲步道」，因緊臨河道景色優美，平時有很多民眾運動，去年發生坍方，30多公尺長護欄崩落，民代憂心對安全造成威脅。經會勘發現當初移交竟沒完成，十多年來處於「三不管」狀態，高速公路局允先修復再重新移交給區公所維管。

堵北里基隆河畔的公速公路維護便道長約200公尺，上月約有30公尺長的範圍發生坍方，護欄崩落，民眾經過時暗藏風險。

議員曾怡芳說，此處步道坍方已長達1年以上，運動民眾常陳情，因擔心危及市民人身安全，她多次協調並向七堵區公所反映後，得知因權責轉移問題，尚未由高公局轉移至區公所委管，地方政府無法介入修繕。

曾怡芳說，不只要修繕坍方處，因步道寬度不一仍存在危險，恐再發生圍籬結構滑落、坍方，對運動民眾安全上有很大威脅，要求高公局將整條步道的圍籬重新施作，讓步道更有整體性，安全無虞後再交由公所維管。

經查，2012年高公局辦理移交會勘並發函後，並沒有完全移交程序，市府並列入維管，十多年來無人管理，因坍方才曝光。

立委蔡適應出面召開協調會及會勘，高速公路局、市府等單位都到場，他說，先請交通部高速公路局北區養護工程分局緊急先修復，再重新辦理移交給市政府。要求七堵區公所2月中旬前，提出維護、修復意見，行文給高速公路局北區養護工程分局，待修復後再移交。