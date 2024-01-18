春節應景白鯧等魚貨漲1成 基隆漁會推3款超值海鮮禮盒

年節將屆，基隆區漁會表示，過年應景的魚種白鯧、黃金鯧、龍虎斑、石斑魚等都已漲一成到一成五，唯一沒有漲的只有干貝，但大明蝦很搶手，最近也開始有上漲，主要原因是供應量少，有的大陸已開放進口，業者惜售。漁會維持去年價格，特出三種不同超值海產組合的海鮮禮盒，有應景大白鯧、黃金鯧及國產大明蝦等選擇。

基隆區漁會今天舉辦「年菜廚神比賽，長輩暖暖圍爐」活動，邀長潭里長輩圍爐，社區媽媽參與料理比賽，使用漁會提供的海鮮禮盒烹飪，有鮮魚料理及基隆本港漁產，烹調出一的道道美味的佳餚。

吉祥禮盒1580元，有三清龍虎斑、嚴選黃金鯧、鮮凍白蝦、透抽、午仔魚、虱目魚丸等；團圓禮盒2680元，有嚴選白鯧、船凍劍蝦、軟絲、黃魚、日本干貝、本港飛魚卵香腸等；頂級禮盒3680元，有頂級大白鯧、船凍大蝦、嚴選鮑魚、日本干魚、特選龍虎斑、軟絲等。

漁會今年主打國產品專區，民眾可依需求選購國內生產漁產品，小卷、石斑魚及透抽很受歡迎，民眾可至基隆區漁會官網下載訂購單，以傳真方式訂購或至環港街漁會門市。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，門市推出10天已銷售500多盒，今天請社區阿嬤煮給長輩分享，禮盒有本港小卷、透抽、石斑魚、黃金鯧等，都很新鮮、好吃、好料理。

陳文欽表示，過年應景的魚種都已漲一成到一成五，鯧魚、黃金鯧、龍虎斑、石斑魚等都漲，唯一沒有漲的只有干貝，但大明蝦很搶手，最近也開始往上漲。