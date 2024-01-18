快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

春節應景白鯧等魚貨漲1成 基隆漁會推3款超值海鮮禮盒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
春節將屆應景白鯧等魚種漲1成，基隆區漁會推3款超值海鮮禮盒。記者游明煌／攝影
春節將屆應景白鯧等魚種漲1成，基隆區漁會推3款超值海鮮禮盒。記者游明煌／攝影

年節將屆，基隆區漁會表示，過年應景的魚種白鯧、黃金鯧、龍虎斑、石斑魚等都已漲一成到一成五，唯一沒有漲的只有干貝，但大明蝦很搶手，最近也開始有上漲，主要原因是供應量少，有的大陸已開放進口，業者惜售。漁會維持去年價格，特出三種不同超值海產組合的海鮮禮盒，有應景大白鯧、黃金鯧及國產大明蝦等選擇。

基隆區漁會今天舉辦「年菜廚神比賽，長輩暖暖圍爐」活動，邀長潭里長輩圍爐，社區媽媽參與料理比賽，使用漁會提供的海鮮禮盒烹飪，有鮮魚料理及基隆本港漁產，烹調出一的道道美味的佳餚。

吉祥禮盒1580元，有三清龍虎斑、嚴選黃金鯧、鮮凍白蝦、透抽、午仔魚、虱目魚丸等；團圓禮盒2680元，有嚴選白鯧、船凍劍蝦、軟絲、黃魚、日本干貝、本港飛魚卵香腸等；頂級禮盒3680元，有頂級大白鯧、船凍大蝦、嚴選鮑魚、日本干魚、特選龍虎斑、軟絲等。

漁會今年主打國產品專區，民眾可依需求選購國內生產漁產品，小卷、石斑魚及透抽很受歡迎，民眾可至基隆區漁會官網下載訂購單，以傳真方式訂購或至環港街漁會門市。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，門市推出10天已銷售500多盒，今天請社區阿嬤煮給長輩分享，禮盒有本港小卷、透抽、石斑魚、黃金鯧等，都很新鮮、好吃、好料理。

陳文欽表示，過年應景的魚種都已漲一成到一成五，鯧魚、黃金鯧、龍虎斑、石斑魚等都漲，唯一沒有漲的只有干貝，但大明蝦很搶手，最近也開始往上漲。

基隆區漁會理事長簡建輝表示，國產大明蝦、劍蝦等都是非常好吃又適合年節的選擇，目前價都還算平穩。

基隆區漁會今天舉辦「年菜廚神比賽，長輩暖暖圍爐」活動，使用漁會提供的年節海鮮禮盒烹飪。記者游明煌／攝影
基隆區漁會今天舉辦「年菜廚神比賽，長輩暖暖圍爐」活動，使用漁會提供的年節海鮮禮盒烹飪。記者游明煌／攝影
春節將屆應景白鯧等魚種漲1成，基隆區漁會推3款超值海鮮禮盒。記者游明煌／攝影
春節將屆應景白鯧等魚種漲1成，基隆區漁會推3款超值海鮮禮盒。記者游明煌／攝影
春節將屆應景白鯧等魚種漲1成，基隆區漁會推3款超值海鮮禮盒。記者游明煌／攝影
春節將屆應景白鯧等魚種漲1成，基隆區漁會推3款超值海鮮禮盒。記者游明煌／攝影
基隆區漁會今天舉辦「年菜廚神比賽，長輩暖暖圍爐」活動，使用漁會提供的年節海鮮禮盒烹飪。記者游明煌／攝影
基隆區漁會今天舉辦「年菜廚神比賽，長輩暖暖圍爐」活動，使用漁會提供的年節海鮮禮盒烹飪。記者游明煌／攝影

基隆 白鯧 長輩 海鮮 年菜

延伸閱讀

宜蘭傳藝園區慶龍年 百米「飛龍在天」裝置藝術迎春節

苗栗春節首發敬老禮金1000元 後龍鎮加發600元現金發放

北市計程車10天春節加成 每趟增30元 依跳表金額收費

天燈翻山越嶺跨境到基隆 民虧「願望已殞落快來認領」

相關新聞

春節應景白鯧等魚貨漲1成 基隆漁會推3款超值海鮮禮盒

年節將屆，基隆區漁會表示，過年應景的魚種白鯧、黃金鯧、龍虎斑、石斑魚等都已漲漲一成到一成五，唯一沒有漲的只有干貝，大明蝦...

宜蘭傳藝園區慶龍年 百米「飛龍在天」裝置藝術迎春節

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出春節系列活動，主打龍年意象「飛龍在天」，在文昌街布置一條近百公尺、盤旋於建築物間的飛龍裝...

花蓮百大伴手禮名單出爐 這些名店獲選金質獎

花蓮縣政府舉辦「花蓮禮好」百大伴手禮評選，得獎名單出爐，包括知名的文旦復興企業、佳興檸檬汁等入榜，1月20日起舉辦包裝設...

用路人注意 花蓮市兩要道施工養護這條路封8天

花蓮市北濱外環道、中山路地下道兩條重要道路，將從22日起陸續封路養護。其中北濱外環道除了維護清洗，還同步施工整建雙向截水...

宜蘭五結鄉立圖書館地面10多條龜裂 2月20日閉館修繕

宜蘭縣五結鄉立圖書館由於建物時間較長，一樓地面出現10多條龜裂，最嚴重者波及數十公分，鄉公所安排修繕，同時清潔環境、整理...

基隆堵北里步道坍方 10多年竟「三不管」…超扯原因曝光

基隆市七堵區堵北里水尾福德宮旁，基隆河畔的高速公路維護便道「保甲步道」，因緊臨河道景色優美，平時很多民眾運動跑道、休閒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。