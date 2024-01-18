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宜蘭傳藝園區慶龍年 百米「飛龍在天」裝置藝術迎春節
國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出春節系列活動，主打龍年意象「飛龍在天」，在文昌街布置一條近百公尺、盤旋於建築物間的飛龍裝置藝術，以及1088盞燈籠，象徵「登龍門、好運到」；過年期間會有文昌祠擲筊、臨水街擲骰子等祈福活動，舞龍、財神爺、毛筆頭踩街等。
今年春節傳藝園區最亮眼的主角是文昌街的百公尺飛龍，由專業的工藝職人們耗費1000小時打造，結合鐵藝、布藝、彩繪等傳統工法與當代設計，龍頭昂首於文昌街口，百盞燈籠組成的龍身穿過整條街，龍尾在街尾處擺向天際，象徵一飛沖天、好運到來。
燈籠是年節重要元素，傳藝園區除了在文昌街的百盞燈籠組龍身，也在魯班街搭建9座燈籠門，音同「登龍門」，祝福新的一年飛黃騰達；加上臨水街的「謝謝」、「平安」1.6公尺大燈籠，以及其他點綴，整個園區共有1088盞燈籠，遊客可以在各個景點與燈籠合影。
傳藝園區與乖乖股份有限公司合作，聯名推出「文昌乖乖歐趴餅」、「歐趴自動販賣機─文昌轉運站」，祝福即將面臨學測的考生們取得理想成績；今年的文昌乖乖在全台已經銷售一空，只剩傳藝園區還有最後100箱，有意搶購的民眾得把握機會。
春節連假期間，2月9日除夕休園，10日到14日開園，其中10日、11日宜蘭縣民免費入場。春節開園期間會有擲骰子趣味活動與擲筊求紀念龍幣，每天2場舞龍、「怪盜，神判，綠珍珠」駐園戲劇演出，10日到12日園區吉祥物毛筆頭快閃踩街等等，內容豐富，詳情請洽宜蘭傳藝園區。
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