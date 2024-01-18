宜蘭傳藝園區慶龍年 百米「飛龍在天」裝置藝術迎春節

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出春節系列活動，主打龍年意象「飛龍在天」，在文昌街布置一條近百公尺、盤旋於建築物間的飛龍裝置藝術，以及1088盞燈籠，象徵「登龍門、好運到」；過年期間會有文昌祠擲筊、臨水街擲骰子等祈福活動，舞龍、財神爺、毛筆頭踩街等。

今年春節傳藝園區最亮眼的主角是文昌街的百公尺飛龍，由專業的工藝職人們耗費1000小時打造，結合鐵藝、布藝、彩繪等傳統工法與當代設計，龍頭昂首於文昌街口，百盞燈籠組成的龍身穿過整條街，龍尾在街尾處擺向天際，象徵一飛沖天、好運到來。

燈籠是年節重要元素，傳藝園區除了在文昌街的百盞燈籠組龍身，也在魯班街搭建9座燈籠門，音同「登龍門」，祝福新的一年飛黃騰達；加上臨水街的「謝謝」、「平安」1.6公尺大燈籠，以及其他點綴，整個園區共有1088盞燈籠，遊客可以在各個景點與燈籠合影。

傳藝園區與乖乖股份有限公司合作，聯名推出「文昌乖乖歐趴餅」、「歐趴自動販賣機─文昌轉運站」，祝福即將面臨學測的考生們取得理想成績；今年的文昌乖乖在全台已經銷售一空，只剩傳藝園區還有最後100箱，有意搶購的民眾得把握機會。