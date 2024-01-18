花蓮百大伴手禮名單出爐 這些名店獲選金質獎

花蓮縣政府舉辦「花蓮禮好」百大伴手禮評選，得獎名單出爐，包括知名的文旦復興企業、佳興檸檬汁等入榜，1月20日起舉辦包裝設計人氣獎網路投票，2月3、4日還有快閃展售會。

主辦單位縣府觀光處長張志翔說，百大伴手禮今年邁入第2屆，是相隔近5年再次舉辦，分成一般食品、創新商品、傳統在地點心組，也有非食品類組，經過專家學者依在地性、美學造型，創新等標準評選，分成金質獎與優等獎。

各組金質獎名單包括一般食品組：海苔香鬆（宗柏山海產行）、瑪格利肉肉（砂卡礑自然農莊）、佳興檸檬汁（佳興餐飲）與柚柚深層海鹽系列灑粉（文旦復興企業）。

傳統在地點心組：花柚餅禮盒（豐禾興實業有限公司）、蜂巢糕（理想大地）、地瓜燒（杜倫先生）與鮪魚花（宗柏山海產行）。

創新食品組：鳳梨醬油（新味貿易公司）、孤單梅朋友－剝皮辣椒禮盒（鈺暉食品）、馬告菠蘿酥（太魯閣晶英酒店）、Hualien七星潭不撿石（頂尖食品）。

非食品類組則有花蓮城市香水－沉浸．峽谷（WM.CHLOE香氛工作室）、檜木磁石刮痧按摩棒禮盒（檜木居）、曼波陶魚星空盤精緻禮盒（東昇玻璃禮品行）與小黑蚊怕水（洄瀾窩青年旅舍）。

張志翔說，1月20日起至31日下午5時止在花蓮百伴手禮官網舉辦包裝設計人氣獎網路投票，投票完成有機會抽中百大伴手禮，2月3日在花蓮市重慶市場旁的日出大道辦理成果發表暨頒獎，2月3、4日一連兩天快閃展售，歡迎民眾選購年節伴手禮。

理想大地渡假飯店有「理想長條原味蜂巢糕」及「西班牙洛神達克餅」分別獲選金質獎及優等獎，即起至月底推出7折優惠。