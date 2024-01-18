宜蘭五結鄉立圖書館地面10多條龜裂 2月20日閉館修繕

宜蘭縣五結鄉立圖書館由於建物時間較長，一樓地面出現10多條龜裂，最嚴重者波及數十公分，鄉公所安排修繕，同時清潔環境、整理館藏，訂於2月20日閉館，3月7日開館；閉館期間暫停圖書借閱、通閱服務，讀者欲歸還書籍可使用還書箱。

五結鄉立圖書館1989年開館，館舍面積804平方公尺，2000年經過大幅整修，目前設有一樓一般閱覽室、多功能教室、視聽室，二樓兒童閱覽室、一般閱覽室與書庫等等，特色館藏是園藝和休閒農業書籍。

圖書館指出，開館至今超過30年，翻修也逾20年，因建物時間較長以及地層問題，一樓的環氧樹酯地面逐年出現裂痕，從一開始的數條，到現在超過10條，每逢地震狀況更加嚴重，多功能教室前最大的裂縫波及寬度超過50公分，對出入的讀者、長輩甚是危險。

鄉公所為了徹底改善，訂於2月20日整修，預計將刨除龜裂的地面，夯實下方水泥、石塊，強化地層結構後再重新鋪上樹酯地面，整個工程預計耗時4日；圖書館也趁此機會，重新整理兒童閱覽室上萬本圖書，加上清潔全館、歸位器材，預計3月7日重新開館。