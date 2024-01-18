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基隆堵北里步道坍方 10多年竟「三不管」…超扯原因曝光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／蔡適應服務處提供
基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／蔡適應服務處提供

基隆市七堵區堵北里水尾福德宮旁，基隆河畔的高速公路維護便道「保甲步道」，因緊臨河道景色優美，平時很多民眾運動跑道、休閒，但去年發生坍方，30多公尺長護欄崩落，議員指對民眾安全造成很大威脅。經會勘發現當初移交竟沒完成，十多年來「三不管」，高速公路局允先修復再重新移交給區公所維管。

堵北里基隆河畔的公速公路維護便道長約200公尺，上月約有30公尺長的範圍發生坍方，護欄崩落，民眾經過時十分危險。

議員曾怡芳說，此處步道坍方已長達1年以上，運動民眾陳情相當多，因擔心危及市民人身安全，她多次協調並向七堵區公所反映後，得知因權責轉移問題，尚未由高公局轉移至區公所委管，地方政府無法介入修繕。

曾怡芳表示，不只要修繕坍方處，因步道道寬度不一仍存在危險，很有機會再次發生圍籬結構滑落、坍方，對運動民眾安全上有很大的威脅，要求高公局將整條步道的圍籬重新施作，讓步道更有整體性，安全無虞後再交由公所維管。

經查，2012年高公局辦理移交會勘並發函後，並沒有完全移交程序，市府並列入維管，十多年來無人管理，因坍方才曝光。

蔡適應出面召開協調會及會勘，高速公路局、市府各單位都到場，他說，先請交通部高速公路局北區養護工程分局緊急先修復，保障出入便道民眾安全，再重新辦理移交給市政府。請七堵區公所2月中旬前，提出維護、修復意見，行文給高速公路局北區養護工程分局，待修復後再移交。

蔡適應表示，要不是發生坍方，還是無人管理狀況，雖有不足之處，雙方都提出善意，期盼中央和地方合力解決。

蔡適應服務處辦公室副主任潘俊宏說，此步道可連結福德宮、千祥橋、自行車步道到堵南，約近3公里，平時很多人跑步、散步，河岸景觀優美，盼能盡早修復、維管。

基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／議員曾怡芳提供
基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／議員曾怡芳提供
基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／蔡適應服務處提供
基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／蔡適應服務處提供
基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／蔡適應服務處提供
基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／蔡適應服務處提供
基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／蔡適應服務處提供
基隆堵北里保甲步道坍方，經會勘才發現10多年「三不管」，因當移交沒完成。圖／蔡適應服務處提供

高速公路 高公局

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