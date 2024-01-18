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台東6景點 春節不開放

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣東部海岸多景點，受前年地震及去年颱風災害影響持續修復中，觀光署東海岸風景區管理處昨公告，三仙台八拱橋、石梯坪露營區、加母子灣休憩區、渚橋休憩區及金樽遊憩區等5處春節不開放，另縣府轄管的國際地標「鳥巢」春節期間也封閉，呼籲遊客勿進入。

東管處表示，台東自2022年遭遇917、918大地震，及去年接連受到蘇拉、海葵和小犬颱風侵襲，造成三仙台八拱橋、石梯坪露營區、加母子灣休憩區、渚橋休憩區及金樽遊憩區等5處設施結構、地基受損，都在維修中。

為避免遊客前往造成危安，農曆春節期間5處景區部分管制封區域封閉、暫不對外開放，呼籲遊客配合，若未經許可進入，違規擅闖管制區域，可依發展觀光條例規定，處5千元至10萬元罰鍰。

台東縣政府也表示，位於台東市的國際地標「鳥巢」，也因去年9月海葵颱風強風遭嚴重毀損、待重建中，縣府已拉起封鎖線，禁止進入，春節連假「鳥巢」管制不開放。

台東 春節 露營區

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