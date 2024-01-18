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非直轄市事故熱點 基隆19處路口行人號誌放大

聯合報／ 記者邱瑞杰張曼蘋／連線報導
基隆市愛三、仁四路等19處路口獲中央補助改善交通環境，長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三、仁四路等19處路口獲中央補助改善交通環境，長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度。記者邱瑞杰／攝影

交通部公布非直轄市行人事故發生件數、傷亡較多熱點，約三分之一位在基隆市。基市府提出路口改善工程申請中央補助，有19處路口獲核定，先將長寬各20公分行人專用號誌「放大」到30公分，提升辨識度，後續還有斑馬線退縮、設置庇護島等改善工程，要翻轉「行人地獄」困境。新北也有相關計畫。

交通部依據2020年至2023年6月行人事故發生數、傷亡人數排序，去年公布直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，全台共1000處最優先改善路口。其中非直轄市300處危險路口，99處在基隆，前10名路口基隆市更占9處。

基市分獲交通部、內政部核定共補助467萬4000元，加上市府自籌102萬6000元，改善被交通部評為最危險路口的信一路、義七路口等19處路口號誌，要讓用路人對號誌一目了然，減少事故發生率。

交通處表示，因應年長者視力退化，19處路口原有的20公分行人號誌，將改為30公分，小綠（紅）人和秒數字體變大，年長者也能夠看得清楚，尤其是跨距較大路口。

基隆精進路口友善程度，新北市也將營造安全人行環境。新北市交通局鎖定易肇事地點做改善，去年底已經盤點188處，其中64處獲中央補助，陸續會勘73處，會向中央申請經費補助。

路口改善計畫重點措施包括行穿線退縮、中央分隔島增加庇護島、增加行人專用時間及優先時相、擴大路口轉角行人空間。另完成實體人行道改善80處、增加標線型人行道超過50公里，持續推動騎樓整平、機車退出騎樓、路潔專案，也拆除40多座行人陸橋。

交通局表示，前年啟動捷運生活圈友善步行專案，對新北市境內71處捷運站分二階段檢視，周邊學校、公園、醫院或高齡機構也一併改善，已完成35處捷運站周邊通行空間、號誌、行車管制、轉乘設施、科技執法等項目檢討。

因應高齡化浪潮，交通局推動行人及高齡友善示範區專案，在醫院、托老中心、長照機構周邊廣設放大型行人燈、延長行人綠燈。推動寧靜區部分，現已設置71處，每年進度是改善20處公園及醫院周邊街廓，照顧高齡及弱勢族群，示範路口設置智慧有聲號誌、導盲磚及導引標線。

行人地獄 人行道

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