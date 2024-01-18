花蓮車站斑馬線易塞車 暫緩科技執法

花蓮車站前的行人穿越道靠近入站轉角，車主為禮讓行人，易導致車輛回堵，加上花蓮縣警局科技執法抓違停，塞車時動彈不得卻變成違規，引起民怨。縣警局昨邀各相關單位會勘，會等所有標誌、標線畫設後，才會開始科技執法。

縣警局交通隊業務組長黃弘琦說，車站前站每逢連假與周末假日，有很多車輛接送旅客上下車，但站前第一車道行人穿越線配置在車道中段，在旅客行走時，車輛停等容易回堵，甚至回堵到其他車道，研議行穿線往南移至出站口附近，方便旅客通行，也減少塞車。

由於站前牽涉許多主管機關，後續行穿線畫設與否，待台鐵公司工務單位、花蓮縣政府建設處與花蓮市公所共同討論，再研議辦理並滾動性檢討。

黃弘琦說，車站前抓紅線違停的科技執法，會等所有標誌標線確定或畫設後，才會開始執法，原訂在農曆春節前上路，現在先充分讓民眾知悉後再啟動，可能會延至春節過後。目前車站前有警方值班，車輛臨停超過3分鐘就會勸離，避免塞車。

另外，是否開放站前第六車道讓用路人迴轉，縣府擔心開放迴轉道，容易與進站的車輛發生碰撞，目前暫時不開放。