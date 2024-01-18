快訊

懶人包／三星Galaxy S24發表會秀超強AI功能7亮點！也有鈦金屬、規格顏色一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬山遊程魚米之香 獲觀光亮點獎

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
冬山鄉農會獲頒觀光署觀光亮點獎十大活動體驗獎、農糧署優選國產雜糧十大體驗路線，宜蘭縣長林姿妙（前排左五）贈紅榜道賀。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉農會獲頒觀光署觀光亮點獎十大活動體驗獎、農糧署優選國產雜糧十大體驗路線，宜蘭縣長林姿妙（前排左五）贈紅榜道賀。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣冬山鄉農會推出「魚米之香」遊程，遊客從市場採買食材、農場採集蔬菜，到親自烹調香魚、香米，體驗紅茶，再乘坐鴨母船一覽冬山河風光，結合食農教育與低碳旅遊，獲選為觀光署第一屆觀光亮點獎，縣長林姿妙贈紅榜祝賀。

冬山鄉農會以「魚米之香」獲選為樂活類十大活動體驗獎。遊程採預約制，4人成行，從冬山良食農創園區出發，先到市場買食材，在不彎腰農場採蔬菜，由主廚教學香煎香魚、繽紛香飯、紅茶木耳飲等DIY料理。

鄉農會指出，紅茶、香魚及香米是冬山最具特色的物產，絕佳的風味來自冬山河優秀的水質，因此「魚米之香」遊程自然也少不了冬山河，會與鄉公所的冬山河電動鴨母船結合，悠遊舊河道，在河面上享受冬山之美，遊程約耗時3到4小時，歡迎闔家體驗。

冬山鄉農會「小瓜的碳化基地」也以地瓜為素材，用碳化稻殼焢窯，帶領遊客認識低碳循環農業與雜糧作物，同樣獲選為農糧署112年度國產雜糧十大體驗路線；三星農會的「豆趣三星」也獲選為十大體驗路線，10個路線中宜蘭就占了2個。

農業處指出，未來會用跨域合作的方式，整合縣內各條農業旅遊路線，遊客不必出國就能探索不同風格的農漁村風情。

農會 食農教育 食材

延伸閱讀

冬山河畔品茶煮米煎魚 「魚米之香」獲觀光亮點獎

中科效應！「這農會」存放款大增 年終至少5個月每人爽領20萬

繳交20萬斤茶葉卻收不到錢 4、50位茶農求償無門

非法日租套房增 觀光署：疫情趨緩未登記就投入

相關新聞

非直轄市事故熱點 基隆19處路口行人號誌放大

交通部公布非直轄市行人事故發生件數、傷亡較多熱點，約三分之一位在基隆市。基市府提出路口改善工程申請中央補助，有19處路口...

冬山遊程魚米之香 獲觀光亮點獎

宜蘭縣冬山鄉農會推出「魚米之香」遊程，遊客從市場採買食材、農場採集蔬菜，到親自烹調香魚、香米，體驗紅茶，再乘坐鴨母船一覽...

花蓮車站斑馬線易塞車 暫緩科技執法

花蓮車站前的行人穿越道靠近入站轉角，車主為禮讓行人，易導致車輛回堵，加上花蓮縣警局科技執法抓違停，塞車時動彈不得卻變成違...

台東6景點 春節不開放

台東縣東部海岸多景點，受前年地震及去年颱風災害影響持續修復中，觀光署東海岸風景區管理處昨公告，三仙台八拱橋、石梯坪露營區...

防止毛小孩追車、亂便溺 台東部落擬出狗公約來約束

台東縣鹿野鄉的巴拉雅拜（Palaiapay）部落有鑑於社區道路不時有狗遛躂，除會追車造成交通維安，狗便問題也影響社區環境...

全台最有年味 花蓮太平洋燈會2月3日登場

花蓮縣政府每年春節期間推出最有年味的「太平洋燈會」，將於2月3日起在太平洋公園南濱段登場，以「鯉躍龍門」、「鰲魚化龍」等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。