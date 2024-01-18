冬山遊程魚米之香 獲觀光亮點獎

宜蘭縣冬山鄉農會推出「魚米之香」遊程，遊客從市場採買食材、農場採集蔬菜，到親自烹調香魚、香米，體驗紅茶，再乘坐鴨母船一覽冬山河風光，結合食農教育與低碳旅遊，獲選為觀光署第一屆觀光亮點獎，縣長林姿妙贈紅榜祝賀。

冬山鄉農會以「魚米之香」獲選為樂活類十大活動體驗獎。遊程採預約制，4人成行，從冬山良食農創園區出發，先到市場買食材，在不彎腰農場採蔬菜，由主廚教學香煎香魚、繽紛香飯、紅茶木耳飲等DIY料理。

鄉農會指出，紅茶、香魚及香米是冬山最具特色的物產，絕佳的風味來自冬山河優秀的水質，因此「魚米之香」遊程自然也少不了冬山河，會與鄉公所的冬山河電動鴨母船結合，悠遊舊河道，在河面上享受冬山之美，遊程約耗時3到4小時，歡迎闔家體驗。

冬山鄉農會「小瓜的碳化基地」也以地瓜為素材，用碳化稻殼焢窯，帶領遊客認識低碳循環農業與雜糧作物，同樣獲選為農糧署112年度國產雜糧十大體驗路線；三星農會的「豆趣三星」也獲選為十大體驗路線，10個路線中宜蘭就占了2個。

農業處指出，未來會用跨域合作的方式，整合縣內各條農業旅遊路線，遊客不必出國就能探索不同風格的農漁村風情。