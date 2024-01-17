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防止毛小孩追車、亂便溺 台東部落擬出狗公約來約束
台東縣鹿野鄉的巴拉雅拜（Palaiapay）部落有鑑於社區道路不時有狗遛躂，除會追車造成交通維安，狗便問題也影響社區環境，部落上月底開會擬出「部落飼養寵物管理公約」，明訂要將狗綁好、戴上嘴套等規定來約束飼主。部落會議主席林禮涵表示，罰責會再開會討論。
林禮涵指出，部落的狗雖然迄今沒闖下什麼大禍，但追車、亂大小便不斷，雖然自己也養狗，但也實在受不了，更何況，部落還想推行觀光，不說遊客被狗追，光是有遊客看到部落滿街都有狗、若有遊客怕狗，那對部落觀光也是負面印象，因此才會召集部落族人開會討論。
鹿野鄉巴拉雅拜（Palaiapay）部落目前約有100多隻狗，上月底部落開會擬出「部落飼養寵物管理公約」，並透過計畫由縣府文化處轉公文至中央文化部申請經費，再透過公所執行購買狗牽繩、嘴套、鍊子與裝狗便的塑膠袋容器，部落近期取回裝備再交由飼主使用。
不過，部分部落族人認為只是空有規定沒有罰責可能難有約束力，就算有罰責，「誰去罰」？也成問題。林禮涵強調，目前為止也只是想以柔性勸導為主，罰金數、誰來課，這些問題待下次部落會議再討論，畢竟部落這麼小，也不想破壞彼此的感情。
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