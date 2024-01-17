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全台最有年味 花蓮太平洋燈會2月3日登場

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府每年舉辦太平洋燈會，吸引大批民眾賞燈，圖為去年燈會狀況。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府每年舉辦太平洋燈會，吸引大批民眾賞燈，圖為去年燈會狀況。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府每年春節期間推出最有年味的「太平洋燈會」，將於2月3日起在太平洋公園南濱段登場，以「鯉躍龍門」、「鰲魚化龍」等各式龍的意象迎賓，還有4分鐘長的主燈秀搭配水舞、星空煙火秀，熱鬧非凡，邀請國內外遊客及返鄉遊子賞燈，迎接龍年。

主辦單位縣府觀光處長張志翔表示，今年燈會主燈邀請到科技藝術跨域知名策展人，也是花蓮子弟的林昆穎擔任藝術顧問，引用故宮典藏的「鏤空月裁雲金龍運巧智奪天晶片心」象牙球工藝，策畫「雲龍戲珠」3D動畫，結合水幕雷射動畫，呈現「雙龍戲珠」特效，長約4分鐘的主燈秀搭配水舞，展現花蓮兼容傳統與現代之美。

燈會主視覺「得天獨厚．躍龍門」則以登龍門展現鰲龍躍動姿態，結合書法筆墨則以的特效畫面，呈現花蓮獨有的景致。

觀光處表示，太平洋燈會目前正在陸續進場布展，考量人車通行安全，即日起到燈會落幕撤場完畢後，太平洋公園南濱段鄰近南濱路的南北側出入口封閉並設置圍籬，南濱路面對和平路的太平洋公園大門也暫時封閉，禁止汽車進入。

太平洋燈會將於2月3日至3月4日登場，除了除夕休園外，其餘時段都開放。2月3日開幕當天，將配合縣府農業處舉辦的年貨大街，同時在花蓮市重慶市場旁的日出大道辦理百大伴手禮「花蓮禮好」品牌成果發表，並一連兩天舉辦快閃展售會。

花蓮 燈會 動畫

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