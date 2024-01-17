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基市19處路口行人號誌「放大」 小綠人和秒數更清楚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府獲中央補助改善19處路口交通環境，目前長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度。記者邱瑞杰／攝影
基市府獲中央補助改善19處路口交通環境，目前長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度。記者邱瑞杰／攝影

交通部公布非直轄市行人事故發生件數、傷亡較多熱點，約1/3位在基隆市。基市府提出路口改善工程申請中央補助，共有19處路口獲核定，先將目前長寬各20公分的行人專用號誌「放大」到30公分，提升辨識度。後續還會提出斑馬線退縮、設置庇護島等改善工程，再向中央爭取補助。

台灣屢傳行人走斑馬線過馬路時，遭同為綠燈的轉彎車撞上，甚至有駕駛人闖紅燈肇事，造成行人死傷，有國際媒體用「行人地獄」形容台灣行人的處境。中央提出「永續提升人行安全計畫」，接受各縣市政府提案申請補助，改善路口環境。

交通部依據2020年到2023年6月行人事故發生件數、傷亡人數排序，去年公布直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，全台共1000處最優先改善路口。其中非直轄市300處危險路口，99處在基隆，前10名路口基隆更占9處，僅排名第8的路口位在新竹市。

基市分獲交通部、內政部核定共補助467萬4000元，加上市府自籌102萬6000元，改善被交通部評為最危險路口的信一路、義七路口等19處路口號誌，希望有助用路人看清楚號誌，減少事故發生。

交通處說，因應年長者視力退化，這19處路口原有的20公分行人號誌，將改設30公分號誌，讓小綠（紅）人和秒數數字都變大，使年長者能看得更清楚，尤其是跨距較大的路口，行人號誌尺寸放大效益更明顯。

交通處表示，打造更符合人民交通需求的高齡友善城市，除了行人號誌放大，未來也會挑選適當的路口設置行人專用時相，部分路口斑馬線退縮，較大的路口設置庇護島，維護人車安全。

基市府獲中央補助改善19處路口交通環境，目前長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度。記者邱瑞杰／攝影
基市府獲中央補助改善19處路口交通環境，目前長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度。記者邱瑞杰／攝影
基市府獲中央補助改善19處路口交通環境，目前長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度。記者邱瑞杰／攝影
基市府獲中央補助改善19處路口交通環境，目前長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度。記者邱瑞杰／攝影
基市府獲中央補助改善19處路口交通環境，目前長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度；圖為信一路、義七路口。聯合報系資料照片
基市府獲中央補助改善19處路口交通環境，目前長寬20公分的行人專用號誌將「放大」到30公分，提升辨識度；圖為信一路、義七路口。聯合報系資料照片

行人地獄 交通部

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