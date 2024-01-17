基隆爆校園霸凌！男學生殘障廁所遭毆影片曝光 市長謝國樑說話了

基隆某校男學生在學校殘障廁所遭霸凌施暴，基隆市長謝國樑今天指出，明天會到校瞭解實際狀況，先前曾說過在校園施暴的學生會給予嚴厲處罰並輔導，呼籲學生不要以身試法。

謝國樑下午出席基隆市警察局長交接典禮前，在市府門口接受中央社記者訪問表示，他先前說過，在校園施暴的學生會給予嚴厲處罰並輔導，基隆市上次發生學生霸凌事件，也給予施暴學生長達1年輔導期。

他指出，發生這起事件他非常關心，明天會前往這所學校瞭解實際狀況，校園應維持秩序，呼籲學生不要以身試法。

據了解，這起霸凌事件發生在1月5日，影片昨天被上傳到網路，根據影片畫面顯示，當時包含被害人在內共有5名學生在殘障廁所內。

其中2名學生在一旁觀望，1名學生先是推了被害人一把，接著另1名學生邊揮拳邊罵三字經，連揮3拳結束後還說「這樣不會是不是，還要我教」，被害人遭毆打後並未反擊，隨後頭手並用將門撞開，大喊奪門而出。

校方接獲通知後已展開調查並啟動輔導機制，經校方初步瞭解衝突起因是因學生違反校規會被懲處而互相怪罪衍生的單一事件。