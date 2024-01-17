冬山河畔品茶煮米煎魚 「魚米之香」獲觀光亮點獎

宜蘭縣冬山鄉農會推出「魚米之香」遊程，遊客從市場採買食材、農場採集蔬菜，到親自烹調香魚、香米，體驗紅茶，再乘坐鴨母船一覽冬山河風光，結合食農教育與低碳旅遊，獲選為觀光署第一屆觀光亮點獎，縣長林姿妙贈紅榜祝賀。

冬山鄉農會去年獲農業部推薦參加交通部觀光署舉辦的第一屆觀光亮點獎，以「魚米之香」獲選為樂活類十大活動體驗獎。遊程採預約制，4人成行，從冬山良食農創園區出發，先到市場採買食材，在不彎腰農場採集蔬菜，由主廚教學香煎香魚、繽紛香飯、紅茶木耳飲等DIY料理。

鄉農會指出，紅茶、香魚及香米是冬山最具特色的物產，絕佳的風味來自冬山河優秀的水質，因此「魚米之香」遊程自然也少不了冬山河，會與鄉公所的冬山河電動鴨母船結合，悠遊舊河道，在河面上享受冬山之美。整個遊程約耗時3到4小時，歡迎闔家體驗。

除了「魚米之香」，冬山鄉農會「小瓜的碳化基地」也以地瓜為素材，用碳化稻殼控窯，帶領遊客認識低碳循環農業與雜糧作物，同樣獲選為農糧署112年度國產雜糧十大體驗路線；不只冬山，三星農會的「豆趣三星」也獲選為十大體驗路線，10個路線中宜蘭就占了2個。

林姿妙今赴冬山鄉農會致贈紅榜，肯定鄉農會配合國內外旅遊趨勢打造創意農業，讓國際旅客更了解宜蘭，也促進觀光發展。縣府農業處指出，未來會用跨域合作的方式，整合縣內各條農業旅遊路線，遊客不必出國就能探索不同風格的農漁村風情。