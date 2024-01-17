花蓮車站行穿線位置容易導致塞車 科技執法抓違停暫緩

花蓮車站前的行人穿越道靠近入站轉角，車主為禮讓行人，易導致車輛回堵，加上花蓮縣警察局在路邊設置科技執法要抓違停，塞車時動彈不得卻變成違規，引起民眾抱怨。縣警局今天邀集各相關單位會勘，待畫設與否確定後，並充分讓民眾了解，才會開始執法，等於延後上路。

花蓮縣警局交通隊業務組長黃弘琦說，車站前站每逢連假與周末假日，有很多車輛接送旅客上下車，但站前第一車道行人穿越線配置在車道中段，在旅客行走時，車輛停等容易回堵，甚至回堵到其他車道，研議行穿線往南移至出站口附近，方便旅客通行，也減少塞車。

由於站前牽涉許多主管機關，後續行穿線畫設與否，待台鐵公司工務單位、花蓮縣政府建設處與花蓮市公所共同討論，再研議辦理並滾動性檢討。

「執法講求明確性」，黃弘琦表示，車站前抓紅線違停的科技執法，會等所有標誌標線確定或畫設後，才會開始執法，原訂在農曆春節前上路，現在先充分讓民眾知悉後再啟動，可能會延至春節過後。目前車站前有警方值班，只要車輛臨停超過3分鐘，就會勸離，避免塞車。

另外，連假期間車站前常有大量車流，若沒有適當停車空間，需要順行繞一大圈至國聯一路停等紅燈再繞進車站，耗費許多時間也易造成馬路塞車。警局研議是否開放站前第六車道讓用路人迴轉，經過縣府的考量，擔心開放迴轉道，容易與進站的車輛發生碰撞，目前暫時不開放。