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花蓮車站行穿線位置容易導致塞車 科技執法抓違停暫緩

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮車站前的行人穿越道太靠近入站轉角，車主為禮讓行人，易導致車輛回堵，縣警局研議將行穿線移到南邊畫設。記者王思慧／攝影
花蓮車站前的行人穿越道太靠近入站轉角，車主為禮讓行人，易導致車輛回堵，縣警局研議將行穿線移到南邊畫設。記者王思慧／攝影

花蓮車站前的行人穿越道靠近入站轉角，車主為禮讓行人，易導致車輛回堵，加上花蓮縣警察局在路邊設置科技執法要抓違停塞車時動彈不得卻變成違規，引起民眾抱怨。縣警局今天邀集各相關單位會勘，待畫設與否確定後，並充分讓民眾了解，才會開始執法，等於延後上路。

花蓮縣警局交通隊業務組長黃弘琦說，車站前站每逢連假與周末假日，有很多車輛接送旅客上下車，但站前第一車道行人穿越線配置在車道中段，在旅客行走時，車輛停等容易回堵，甚至回堵到其他車道，研議行穿線往南移至出站口附近，方便旅客通行，也減少塞車。

由於站前牽涉許多主管機關，後續行穿線畫設與否，待台鐵公司工務單位、花蓮縣政府建設處與花蓮市公所共同討論，再研議辦理並滾動性檢討。

「執法講求明確性」，黃弘琦表示，車站前抓紅線違停的科技執法，會等所有標誌標線確定或畫設後，才會開始執法，原訂在農曆春節前上路，現在先充分讓民眾知悉後再啟動，可能會延至春節過後。目前車站前有警方值班，只要車輛臨停超過3分鐘，就會勸離，避免塞車。

另外，連假期間車站前常有大量車流，若沒有適當停車空間，需要順行繞一大圈至國聯一路停等紅燈再繞進車站，耗費許多時間也易造成馬路塞車。警局研議是否開放站前第六車道讓用路人迴轉，經過縣府的考量，擔心開放迴轉道，容易與進站的車輛發生碰撞，目前暫時不開放。

花蓮車站前的行人穿越道太靠近入站轉角，車主為禮讓行人，易導致車輛回堵。記者王思慧／攝影
花蓮車站前的行人穿越道太靠近入站轉角，車主為禮讓行人，易導致車輛回堵。記者王思慧／攝影
花蓮縣警察局在車站前路邊設置科技執法要抓違停，車多塞車時動彈不得卻變成違規，引起民眾抱怨。警方決定科技執法延後上路。記者王思慧／攝影
花蓮縣警察局在車站前路邊設置科技執法要抓違停，車多塞車時動彈不得卻變成違規，引起民眾抱怨。警方決定科技執法延後上路。記者王思慧／攝影

花蓮 塞車 車道 科技執法 違停

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