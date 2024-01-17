台東縣24小時受理公害陳情 平均每小時約0.3件

台東縣環保局推動全年無休、全天候24小時多管道受理公害污染陳情，去年總計有2772件，平均每小時約0.31件，每件處理時間約2.2小時，其中以雜草叢生最多。

台東縣環境保護局環境稽查科長林士銘今天接受中央社記者訪問表示，近年來民眾環保意識提升，追求健康舒適生活環境，面對環境發生公害或污染，都希望能快速獲得改善。

台東縣政府貼心設立縣民服務專線1999，環保局則提供有免費專線0800-066-666、電話（089）221999、公害污染陳情網路受理系統、手機APP「公害報報」等多元陳情報案管道，全年無休、每天24小時受理通報，快速派員查處，且陳情人資料保密。

去年去（112）年總計受理公害或污染2772件，每小時約0.31件，平均每件處理時間約2.2小時，符合環保局的自我要求12小時內處理時限，妥善處理率更高達97%，符合環境部設定目標95%以上，用快效率服務取締環保違規。

林士銘表示，受理的環境公害或污染問題有空氣污染、異味、噪音、環境髒亂、亂丟廢棄物、水污染、都市計畫區內土地雜草叢生、佔用道路廢棄車輛等，其中以雜草叢生情況最多。

台東縣環保局呼籲，民眾發現環境公害或污染進行報案時，請提供案情及正確位置資訊，亦可協助拍攝提供公害污染照片或影片等事證，最好能留下連絡電話，讓稽查人員在案情不明時可聯絡詢問或回覆處理情形，做正確有效處理，另外，記下受理的陳情案件編號，日後可查詢處理情形，環保局希望與大家一起守護環境。