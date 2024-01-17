快訊

親人過世遺留這筆退休金常被家屬遺忘 為何超過10年就一筆勾銷？

「韓昌配」出戰立法院正副院長？ 黃國昌臉書發文表態了

傳北韓火車「電力不足」七節車廂墜山谷釀400死 遺體多到成立處理工作小組

台東縣24小時受理公害陳情 平均每小時約0.3件

中央社／ 台東縣17日電

台東縣環保局推動全年無休、全天候24小時多管道受理公害污染陳情，去年總計有2772件，平均每小時約0.31件，每件處理時間約2.2小時，其中以雜草叢生最多。

台東縣環境保護局環境稽查科長林士銘今天接受中央社記者訪問表示，近年來民眾環保意識提升，追求健康舒適生活環境，面對環境發生公害或污染，都希望能快速獲得改善。

台東縣政府貼心設立縣民服務專線1999，環保局則提供有免費專線0800-066-666、電話（089）221999、公害污染陳情網路受理系統、手機APP「公害報報」等多元陳情報案管道，全年無休、每天24小時受理通報，快速派員查處，且陳情人資料保密。

去年去（112）年總計受理公害或污染2772件，每小時約0.31件，平均每件處理時間約2.2小時，符合環保局的自我要求12小時內處理時限，妥善處理率更高達97%，符合環境部設定目標95%以上，用快效率服務取締環保違規。

林士銘表示，受理的環境公害或污染問題有空氣污染、異味、噪音、環境髒亂、亂丟廢棄物、水污染、都市計畫區內土地雜草叢生、佔用道路廢棄車輛等，其中以雜草叢生情況最多。

台東縣環保局呼籲，民眾發現環境公害或污染進行報案時，請提供案情及正確位置資訊，亦可協助拍攝提供公害污染照片或影片等事證，最好能留下連絡電話，讓稽查人員在案情不明時可聯絡詢問或回覆處理情形，做正確有效處理，另外，記下受理的陳情案件編號，日後可查詢處理情形，環保局希望與大家一起守護環境。

台東 廢棄物 都市計畫

延伸閱讀

過年大掃除 高雄除夕當天提前清運垃圾至下午6時

棄置2萬4000多噸廢棄物 環保犯罪集團主嫌判5年

池上伯朗大道周邊劃空品維護區 7/1起開罰烏賊車

新豐鄉垃圾掩埋場又自燃 木材堆置區悶燒濃煙飄竹北

相關新聞

台東議會旁 將建網球中心

台東縣現有網球場因東西座向，無論早晚打球都受陽光照射影響，縣府教育處預計在縣議會周邊，利用縣有地興建具四面球場的網球中心...

宜蘭吸引青年返鄉 續推小而美建設

宜蘭縣地景建設近年逐步轉型，從過去冬山河親水公園等大型工程，轉向與在地條件結合、重視環境與人文的「小而美」城鄉風貌建設，...

影／時隔80年 琉球慰靈碑「海神孫女」90歲嬤重返母校

基隆和平島曾有全台灣最早最大的琉球漁民聚落，當時一名船長「內間長三」曾教導島上台灣的人民捕魚，島上設有「琉球漁民慰靈碑」...

四接環評選後環團憂重來 謝國樑訪王醒之：嚴把關審查

總統大選結束，守護外木山行動小組召集人王醒之今指出，去年環境部粗暴審查，上演環評委員密室脫逃荒謬劇後暫停，大選過後傳聞又...

花蓮彩繪公車亮相！4色識別路線 搭乘次數達標可換禮品

花蓮縣政府今天發表彩繪公車，有紅、黃、綠、藍4色系，分別代表太魯閣、市區、縱谷、海岸路線，縣府同步推出搭乘體驗活動，即起...

浸水營古道「姑仔崙」吊橋整修完成 如廁工具好特別

串聯屏東及台東兩地的浸水營古道是日治時期理番道路之一，挑戰難度不高，深受山友喜愛，東段出口處「姑仔崙」吊橋近日整修完成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。