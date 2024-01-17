宜蘭吸引青年返鄉 續推小而美建設

宜蘭縣地景建設近年逐步轉型，從過去冬山河親水公園等大型工程，轉向與在地條件結合、重視環境與人文的「小而美」城鄉風貌建設，屢屢獲獎。縣府建設處指出，現在能吸引青年返鄉的更多是在地創生而非大型工程，縣府會大小並進，推動全面發展。

建設處表示，宜蘭城鄉地景經驗可分三階段，第一階段從30年前開始，主推大型公共工程，如冬山河親水公園、羅東運動公園等；第二階段自縣長林姿妙上任以來，推動與地方條件結合的計畫，如水環境系統計畫、公園綠地計畫等；第三階段正在進行中，與民間團體結合推動地方創生，吸引青年返鄉，如「老屋新生」。

但地方有聲音質疑是否不再重視「大建設」？建設處長潘亮宇說，縣府仍極力規畫、爭取五結防潮閘門、文化局圖書館與羅東全民運動館等大工程，但吸引年輕人返鄉是當前要務，目前確實更青睞對原有地貌改變較少，與在地環境、文化貼合的「小而美」建設。

潘亮宇表示，未來會繼續擴大第三階段計畫，以老屋新生為例，目前已有4、5處案例，也收到不少民間人士主動詢問。若順利，縣府會與鄉鎮市公所合作，尋找有潛力的老屋，協助改造、重生並合法化，讓更多人加入地方創生行列，由點連成線，再串成面，推廣宜蘭在地之美，也吸引青年返鄉。