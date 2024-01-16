影／時隔80年 琉球慰靈碑「海神孫女」90歲嬤重返母校

基隆和平島曾有全台灣最早最大的琉球漁民聚落，當時一名船長「內間長三」曾教導島上台灣的人民捕魚，島上設有「琉球漁民慰靈碑」紀念他，內間長三的孫女「西銘美代子」已90歲高齡，被封為「海神孫女」，時隔80年後，她今天從琉球回到和平島正濱國小母校圓夢，回憶起童年時光，「我以前是跑步健將，每天都是走路到學校，身體很好。」

和平島公園步道入口處的「琉球漁民慰靈碑」，訴說著台灣與琉球的歷史，約在西元1905年，基隆和沖繩漁民貿易往來密切，琉球先民遷居基隆社寮島（今和平島）一帶，形成一處多達560人的聚落。琉球人教導當地漁民捕魚、修理漁具技術，台灣人和琉球人生活在一起。

不過，這慰靈碑年久風化，日本沖繩縣議會議長赤嶺昇去年7月率團參觀慰靈碑，正協助重建雕像。

現年90歲的「西銘美代子」，祖籍琉球，祖父就是「內間長三」。正濱國小校長王佩蘭表示，今天西銘美代子一家17人從琉球搭乘郵輪，回到基隆她到幼時居住地和平島、八斗子巡禮。老奶奶特別回到80年前就讀的「真砂小學校」，現為正濱國小參訪。

正濱國小辦理老校友回校尋根徵求老照片迎接她，得家長都拿出老照片分享，還在台灣文獻館中找到當時建校補助學校建築經費的珍貴文獻。

「西銘美代子」女士到校後，老師及學生都列隊歡迎，興奮地主動跟老奶奶打招呼。學生製作精美的卡片，彩繪台灣各地美食、學校景色送給學姊奶奶作紀念。小朋友提出很多有興問題，問老奶奶80年前和現在的學校有什麼不同。

「西銘美代子」用日文說，學校都不一樣了，變得好漂亮，她以前每天花30分鐘從社寮島走山路、過橋到學校讀書。那時候學校只有女生，她從一年級到六年級都是同一位老師，老師非常會唱歌，所以學校常常會出現歌聲。