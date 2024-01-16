花蓮彩繪公車亮相！4色識別路線 搭乘次數達標可換禮品

花蓮縣政府今天發表彩繪公車，有紅、黃、綠、藍4色系，分別代表太魯閣、市區、縱谷、海岸路線，縣府同步推出搭乘體驗活動，即起持綁定電子票證搭乘6條彩繪公車路線，就有機會獲得限量設計的背包、漁夫帽，搭乘次數最多者再加碼贈品。

花蓮彩繪公車包括301花蓮轉運站至東華大學、302新城火車站至天祥、303花蓮轉運站至雲山水、307花蓮轉運站經慈濟科技大學至東大門夜市、308飯店接駁線（花蓮轉運站至七星潭）及1145（花蓮火車站至台東成功）。

縣府建設處長鄧子榆說，彩繪公車分成4個系統，讓民眾看到車身就能識別路線，紅線為太魯閣，黃色是市區，綠色是縱谷，藍色是海岸線，車身彩繪有路線沿線地標，或是特色人文、植物景觀等。例如1145路線由花蓮火車站到台東成功，藍色車身就彩繪有台11線景點大石鼻山步道、番薯寮等，而307為市區路線，繪上東大門夜市、花蓮體育場等圖樣。

即日起至3月15日推出體驗搭乘活動，可持社福卡或一般卡電子票證到花蓮轉運站活動機台報名，綁定後，持社福卡搭乘彩繪公車並在車內彩繪處合照就可領獎；一般卡除合照外，須單次路線搭乘範圍超過5站、總計搭乘15次才可領獎，獎品為雙肩背包及漁夫帽，共500個名額。搭乘次數最多者前3名贈送彩繪公車設計品全套，前50名送矽膠卡通防磁票套。

縣府今天下午在花蓮轉運站發表彩繪公車，縣長徐榛蔚說，彩繪公車體驗從外觀到內部設計，讓民眾沉浸在沿途風景中漫遊花蓮。