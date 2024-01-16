快訊

日本機場再現事故！日媒曝大韓航空、國泰航空航機「新千歲機場碰撞」

選後終於公開…高端疫苗58頁合約內容曝光 莊人祥回應4大爭議

官網遭駭客入侵 半導體大廠發重訊回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮彩繪公車亮相！4色識別路線 搭乘次數達標可換禮品

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府今天發表彩繪公車，共有紅、黃、綠、藍4個顏色，代表4條路線。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府今天發表彩繪公車，共有紅、黃、綠、藍4個顏色，代表4條路線。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府今天發表彩繪公車，有紅、黃、綠、藍4色系，分別代表太魯閣、市區、縱谷、海岸路線，縣府同步推出搭乘體驗活動，即起持綁定電子票證搭乘6條彩繪公車路線，就有機會獲得限量設計的背包、漁夫帽，搭乘次數最多者再加碼贈品。

花蓮彩繪公車包括301花蓮轉運站至東華大學、302新城火車站至天祥、303花蓮轉運站至雲山水、307花蓮轉運站經慈濟科技大學至東大門夜市、308飯店接駁線（花蓮轉運站至七星潭）及1145（花蓮火車站至台東成功）。

縣府建設處長鄧子榆說，彩繪公車分成4個系統，讓民眾看到車身就能識別路線，紅線為太魯閣，黃色是市區，綠色是縱谷，藍色是海岸線，車身彩繪有路線沿線地標，或是特色人文、植物景觀等。例如1145路線由花蓮火車站到台東成功，藍色車身就彩繪有台11線景點大石鼻山步道、番薯寮等，而307為市區路線，繪上東大門夜市、花蓮體育場等圖樣。

即日起至3月15日推出體驗搭乘活動，可持社福卡或一般卡電子票證到花蓮轉運站活動機台報名，綁定後，持社福卡搭乘彩繪公車並在車內彩繪處合照就可領獎；一般卡除合照外，須單次路線搭乘範圍超過5站、總計搭乘15次才可領獎，獎品為雙肩背包及漁夫帽，共500個名額。搭乘次數最多者前3名贈送彩繪公車設計品全套，前50名送矽膠卡通防磁票套。

縣府今天下午在花蓮轉運站發表彩繪公車，縣長徐榛蔚說，彩繪公車體驗從外觀到內部設計，讓民眾沉浸在沿途風景中漫遊花蓮。

鄧子榆表示，T-PASS通勤月票上路後，統計仍以學生族群，或是通勤距離較遠、鐵公路轉乘的使用者居多，盼透過彩繪公車推廣大眾運輸，鼓勵民眾踴躍搭乘花蓮公車。

花蓮縣政府今天發表彩繪公車，不只車身彩繪，內部也有路線景點。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府今天發表彩繪公車，不只車身彩繪，內部也有路線景點。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府今天發表彩繪公車，紅色為太魯閣線，車身彩繪九曲洞、閣口等沿線地標景點。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府今天發表彩繪公車，紅色為太魯閣線，車身彩繪九曲洞、閣口等沿線地標景點。記者王燕華／攝影

花蓮 彩繪 公車

延伸閱讀

影／免費停車一整年 竹東轉運站地下停車場19日啟用

大逆轉！花蓮玉里前鎮長送豬涉賄 民事二審改判當選有效

花蓮車聚車禍 疑超車失控撞7車5人傷

花蓮立委綠營主打接棒蕭美琴 拿4成票保住基本盤

相關新聞

花蓮彩繪公車亮相！4色識別路線 搭乘次數達標可換禮品

花蓮縣政府今天發表彩繪公車，有紅、黃、綠、藍4色系，分別代表太魯閣、市區、縱谷、海岸路線，縣府同步推出搭乘體驗活動，即起...

浸水營古道「姑仔崙」吊橋整修完成 如廁工具好特別

串聯屏東及台東兩地的浸水營古道是日治時期理番道路之一，挑戰難度不高，深受山友喜愛，東段出口處「姑仔崙」吊橋近日整修完成，...

台東新建「網球中心」改善現有球場不便 推動全民運動

台東縣目前除體育場旁的紅土網球場外，還有東海運動公園的戶外網球場，但因現有球場東西向受陽光照射影響，多有不便，台東縣府教...

打造最愛運動縣市 台東再興建網球運動中心

繼去年興建台東縣首座全民運動中心後，縣府將再興建網球運動中心，結合東海運動公園、縣立溜冰場、體育場館及運動園區泳池等友善...

瞄準2026選舉…縣長、10鄉鎮長將屆滿 宜蘭卡位戰

宜蘭下屆五合一選舉，縣長及10個鄉鎮長任期屆滿改選，這麼多首長缺，又以藍營卸任者居多。國民黨部表示，鄉鎮長都有尋找自己的...

花蓮七腳川溪雜草長 春節前清除

花蓮七腳川溪步道上游溪底近期雜草叢生，高度快與步道齊高，有礙景觀，還可能孳生蚊蟲。縣府回應，約每月除草一次，農曆春節前會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。