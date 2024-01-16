台東新建「網球中心」改善現有球場不便 推動全民運動
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台東縣目前除體育場旁的紅土網球場外，還有東海運動公園的戶外網球場，但因現有球場東西向受陽光照射影響，多有不便，台東縣府教育處預計在縣議會周邊，利用縣有地興建具四面球場的網球中心，並規劃停車場，滿足民眾需求。
台東縣府指出，這座新建網球中心地點，選址在縣議會周邊，位於光明、豐年及豐樂里等里的交界處，今天上午台東縣長饒慶鈴在教育處長蔡美瑤、建設處長蔡勝雄陪同下，前往連航路及中興路二段交集處現勘。
饒慶鈴指出，自上任後，陸續已完成棒球村整修及優化縣內運動場館，包括東海運動公園、縣立溜冰場、體育場館等，去年也開放運動園區泳池，並著手進行全民運動館的新建，積極打造全齡共融的友善運動環境。
此次新建的網球中心，預計設置自動噴灌系統及夜間照明設備，除了休息室及練習區等空間，也計畫備有網球教學場地，盼推廣網球運動及全民運動風氣，此外，網球中心周邊的停車場也一併規劃闢建，未來會對附近居民及社區的公共設施機能，大大加分。
台東縣教育處長蔡美瑤則指出，目前縣內除體育場旁的紅土網球場外，還有東海運動公園的戶外網球場，而網球運動對於學童的視力、骨骼肌肉養成、專注及抗壓力培養，都非常有益，且對年長者也是很好的社交運動，現有紅土網球場65歲以上會員，占8成以上，是極富活力又能延年益壽的運動。
台東縣體育會軟式網球委員會郭凌雲主委指出，現有球場因東西座向，不論早上或傍晚打球都會受陽光照射影響的不便，而新建網球中心，可望大幅改善這個問題。
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