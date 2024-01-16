快訊

電商通路巨頭砸百億建物流體系 決勝關鍵在速度

德國防部機密文件外洩！曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

台東新建「網球中心」改善現有球場不便 推動全民運動

聯合報／ 記者古和純徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴現場勘查網球中心未來設置位置。記者古和純／翻攝
台東縣長饒慶鈴現場勘查網球中心未來設置位置。記者古和純／翻攝

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台東縣目前除體育場旁的紅土網球場外，還有東海運動公園的戶外網球場，但因現有球場東西向受陽光照射影響，多有不便，台東縣府教育處預計在縣議會周邊，利用縣有地興建具四面球場的網球中心，並規劃停車場，滿足民眾需求。

台東縣府指出，這座新建網球中心地點，選址在縣議會周邊，位於光明、豐年及豐樂里等里的交界處，今天上午台東縣長饒慶鈴在教育處長蔡美瑤、建設處長蔡勝雄陪同下，前往連航路及中興路二段交集處現勘。

饒慶鈴指出，自上任後，陸續已完成棒球村整修及優化縣內運動場館，包括東海運動公園、縣立溜冰場、體育場館等，去年也開放運動園區泳池，並著手進行全民運動館的新建，積極打造全齡共融的友善運動環境。

此次新建的網球中心，預計設置自動噴灌系統及夜間照明設備，除了休息室及練習區等空間，也計畫備有網球教學場地，盼推廣網球運動及全民運動風氣，此外，網球中心周邊的停車場也一併規劃闢建，未來會對附近居民及社區的公共設施機能，大大加分。

台東縣教育處長蔡美瑤則指出，目前縣內除體育場旁的紅土網球場外，還有東海運動公園的戶外網球場，而網球運動對於學童的視力、骨骼肌肉養成、專注及抗壓力培養，都非常有益，且對年長者也是很好的社交運動，現有紅土網球場65歲以上會員，占8成以上，是極富活力又能延年益壽的運動。

台東縣體育會軟式網球委員會郭凌雲主委指出，現有球場因東西座向，不論早上或傍晚打球都會受陽光照射影響的不便，而新建網球中心，可望大幅改善這個問題。

台東縣府建設處長蔡勝雄向台東縣長饒慶鈴介紹網球中心未來設置。記者古和純／翻攝
台東縣府建設處長蔡勝雄向台東縣長饒慶鈴介紹網球中心未來設置。記者古和純／翻攝
台東縣網球中心未來設置位置。記者古和純／翻攝
台東縣網球中心未來設置位置。記者古和純／翻攝
台東縣府建設處長蔡勝雄向台東縣長饒慶鈴介紹網球中心未來設置。記者古和純／翻攝
台東縣府建設處長蔡勝雄向台東縣長饒慶鈴介紹網球中心未來設置。記者古和純／翻攝

運動 體育

延伸閱讀

打造最愛運動縣市 台東再興建網球運動中心

梁東山將接任台東縣警察局長 懷念「好山好水好人情」

台東打火弟兄45年經驗甘苦談 「年初一是最忙的日子」

黨內逼朱下台 饒慶鈴：朱立倫提名得當增加15席立委

相關新聞

7月1日起…伯朗大道納空維區 未合格汽機車開罰

台東縣鹿野高台及台東市區陸續公告劃設空氣品質維護區，實施後全縣機車排氣定檢率提升近10％，縣環保局昨宣布劃設池上伯朗大道...

台東新建「網球中心」改善現有球場不便 推動全民運動

台東縣目前除體育場旁的紅土網球場外，還有東海運動公園的戶外網球場，但因現有球場東西向受陽光照射影響，多有不便，台東縣府教...

打造最愛運動縣市 台東再興建網球運動中心

繼去年興建台東縣首座全民運動中心後，縣府將再興建網球運動中心，結合東海運動公園、縣立溜冰場、體育場館及運動園區泳池等友善...

瞄準2026選舉…縣長、10鄉鎮長將屆滿 宜蘭卡位戰

宜蘭下屆五合一選舉，縣長及10個鄉鎮長任期屆滿改選，這麼多首長缺，又以藍營卸任者居多。國民黨部表示，鄉鎮長都有尋找自己的...

花蓮七腳川溪雜草長 春節前清除

花蓮七腳川溪步道上游溪底近期雜草叢生，高度快與步道齊高，有礙景觀，還可能孳生蚊蟲。縣府回應，約每月除草一次，農曆春節前會...

神祕稽核制半年 基市公車服務提升

基隆市公車處導入「神祕稽核制度」，並公布乘客投訴調查結果，司機有優良事蹟就表揚、有缺失會懲處。公車處長楊華中說，執行近半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。