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瞄準2026選舉…縣長、10鄉鎮長將屆滿 宜蘭卡位戰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

宜蘭下屆五合一選舉，縣長及10個鄉鎮長任期屆滿改選，這麼多首長缺，又以藍營卸任者居多。國民黨部表示，鄉鎮長都有尋找自己的接班人，不用擔心；民眾黨部表示，這兩天接獲很多無黨人士詢問入黨，下鄉耕耘以備未來參選；民進黨要大家就定位後，可海選優秀人才。

除了宜蘭市長及頭城鎮長目前只做1任，任期未屆滿，全縣12個鄉鎮市中有10個鄉鎮長二屆任期屆滿，他們可能轉換跑道改選縣議員或角逐縣長大位、縣議員也有可能改選鄉鎮長或鄉鎮民代表爭取更上層樓，政治版圖將會大挪移。

國民黨執政縣長兩屆8年，全縣12個鄉鎮市也只有蘇澳鎮長與五結鄉長是民進黨籍，綠營缺乏培養從政人才的舞台，已出現人才斷層。

面對這麼多的首長卸任缺額，藍白綠如何布局？信賴台灣之友會總會秘書長陳金德是這次總統大選操盤手，他說，黨內應該早一點啟動鋪排，想選的人尋找自己戰鬥位置，盡早各就各位，優秀從政者需經養成、經驗及歷練，民進黨重新整合部署2026年五合一選舉，建議可以透過類似「海選」機制，對外徵求年輕優秀新人從政，從基層培養有實力的人才。

國民黨縣黨部主委張建榮表示，據他了解，目前即將任滿的鄉鎮長都有在布局自己的接班人，比較不用擔心，如果有問題的話，黨部再幫忙協調。

民眾黨這次在宜蘭總統選舉拿下26%得票、立委選舉拿21%得票，相當亮眼，縣黨部主委李偉華表示，上次選過五合一的幾位年輕人都很優秀，最近也接獲很多無黨籍人士詢問想加入民眾黨，擔任義務幹部下鄉去打拚，這些將是民眾黨提名參選的口袋名單。

立委選舉 民眾黨 國民黨

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