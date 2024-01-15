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里壠官舍修復工程動工 台東關山鎮邁向歷史漫步小鎮

中央社／ 台東縣15日電

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台東關山鎮歷史建築里壠官舍修復工程今天開工，由文化部文資局挹注經費，總工程費新台幣2千萬元，鎮長彭成豐表示，將逐步修復日式宿舍，讓關山鎮邁向有文化底蘊的觀光漫步小鎮。

根據文資史料，1937年台東廳里壠支廳改稱關山郡，管轄關山、池上、鹿野3個庄及蕃地36個社；1938年在關山庄里壠興建官舍，供郡役所郡守及郡役所庶務課長等作為職務宿舍之用。

台灣光復後被國民政府接收，作關山鎮公所職務宿舍之用，多年以來如今只剩下中正路1號及5號2棟房舍。這2棟都是單棟單層日式木造建築，屋頂都鋪日本瓦，以鬼瓦收頭，牆身都是英式雨淋板，屋架中都有幣串方形木桿，是日治時期神道教對新建房屋祈福儀式的用品遺留，正面大門的1對洗石子門柱，有咖啡、淺黃、青灰3種顏色，是罕見建築工法。

出席開工儀式的縣府文化處副處長劉俊毅致詞表示，縣府在台東女中前修復了北町宿舍群，建築物各具特色，關山的日式宿舍具有歷史情感及建築特色，縣府會與公所密切合作爭取修復，讓這些特色建築成為推動觀光助力。

彭成豐表示，關山鎮早期是縱谷地區行政中心，擁有許多歷史建物，是歷史文化底蘊豐厚之處，感謝縣府文化處協助向中央爭取經費，也感謝代表會支持，中正路5號是起點，未來會持續爭取經費修復中正路1號、三民路8號及民族路45及47號，讓歷史氛圍再度回來，成為漫步小鎮的觀光新景點。

歷史建築 宿舍

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