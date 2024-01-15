宜蘭市增設10處巡迴定點垃圾收運站今上路 民眾稱方便
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宜蘭市擴大垃圾清運服務新政今天實施，在市區增設10處巡迴定點收運站，方便晚上無法倒垃圾的民眾可在指定時段及定點前往倒垃圾。今實施首日運作順暢，但從垃圾量來看，尚有空間，可能有些民眾不清楚清運地點，公所會加強宣導服務讓民眾習慣。
宜蘭市人口數約9萬5千人，是全縣人口最多鄉鎮市，產生垃圾量也多，清潔隊每月平均載運2300至2400公噸垃圾到環保局焚化廠，近年來隨著建案增多，人口數上升，原本晚間收運11條清運路線已日漸飽和。
市公所今天開始實施收運垃圾新政策，除了晚上原有收運路線外，另增設10處巡迴定點收運，每定點停留20分鐘，民眾把家裡要丟棄的物品分成垃圾、回收、廚餘，前往定點投入垃圾車、回收車或廚餘桶。
今天上午市長陳美玲、部分市民代表及里長前往定點關心實施狀況，多數民眾肯定服務，並建議市公所加強宣導；市公所清潔隊表示，從今天清運數量來看尚有空間，可能市民不清楚新政策上路，後續會再宣導周知。
市公所表示，定點清運垃圾若運作順暢，原本負責晚上收運的11條路線垃圾量就可以減少，達到分流，減輕晚班人員的收運壓力。
巡迴定點收運垃圾作業設置10處收運點，由一輛垃圾車、一輛資源回收車配合執行，每定點停留20分鐘，只收家戶一般垃圾。
時間及地點如下：7點30分在喜互惠慈安店，8點10分在黎明國小家長接送區（陽明二路79號對面），8點50分在中興路與成功路口，9點30分在宜蘭橋北岸引道，10點10分在得意樓文化路停車場（文化路73號前），10點50分在舊城南路與舊城西路（化龍ㄧ村旁），12點30分在泰山路155號對面（南屏國小），13點10分在金七結福德廟，13點50分在嵐峰路二段與進士一路口，14點30分在新福宮。
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