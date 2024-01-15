黃建賓大武鄉長職將補選 藍營：已有名單

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台東大武鄉長黃建賓立委之役獲勝，預定下月就職，大武鄉長面臨補選，縣府民政處表示，懸缺期將指派代理鄉長，國民黨放話「一定不缺席」，已有口袋名單；另高市議員黃捷、李柏毅也將轉任立委，市議會說明，缺額未達總名額10分之3以上或同選舉區缺額達2分之1以上，不需補選。

黃建賓以2萬5778票擊敗泛綠兩對手後，昨從台東最南端安朔出發，往北謝票至台東市區。黃建賓說，感謝台東縣民支持，進入國會後將協助縣府與各鄉鎮市爭取預算，他出身偏鄉，了解地方需求。

第11屆立委預計2月1日宣誓就職，民政處代理處長高忠雲表示，依法3個月內完成補選，包含選舉公告、候選人登記、領表、資格審查及投票等流程，最快45天完成，縣府將指派代理鄉長。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，大武鄉長補選一定不缺席，已有口袋名單，國民黨一定會在大武鄉延續執政；本屆大武鄉長選舉，黃建賓擊敗前鄉長吳仲民順利連任，地方評估除吳仲民外，前鄉長王福源及青壯世代鄉代都可能出線。

另高雄市議會說明，依地方制度法第81條，直轄市議員辭職、去職或死亡，其缺額達總名額10分之3以上或同一選舉區缺額達2分之1以上時，均應補選，但所遺任期不足2年不再補選。

高雄左楠第4選區市議員有9席，鳳山第9選區有8席，李柏毅、黃捷轉任立委後缺額未達補選規定，故不需補選。