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美崙山步道破損恐跌倒 花蓮縣府爭取逾2千萬元改善
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花蓮市美崙山生態公園是民眾休憩運動的好去處，也孕育許多野生動物。花蓮縣政府爭取2000多萬元，施作階梯、修繕木構造設施及建置導覽系統及園內特有種解說牌等，打造永續都市綠洲，期望朝都會型森林生態公園願景邁進。
美崙山海拔約108公尺，生態公園園區面積逾50公頃，為典型的亞熱帶森林生態，在豐富生物多樣性及優越地理位置的加持下，成為城市後花園。不但山腰有羽球場、兒童遊樂休閒設施等，山裡還有長約800公尺的登山小徑，吸引不少民眾前往運動，呼吸芬多精。
由於長年使用，美崙山生態公園部分休閒設施出現破損，縣府每年持續挹注經費修繕，去年更向中央爭取逾2000萬元改善費用，陸續完成園區好漢坡階梯改善、涼亭、棧道等木構造修繕工程，同時更新蓮霧園及科博館平台及文人園區排水系統，重新建置導覽系統及狐蝠、五色鳥等特有種解說牌。
農業處長陳淑雯指出，以安全、永續為優先考量，施作美崙山生態園區改善計畫，會繼續努力讓園區成為具美觀、功能、環境友善和教育意義的永續都市綠洲，朝國際級都會型森林生態公園願景邁進。
徐榛蔚表示，美崙山生態園區是鄉親遊玩、運動的最佳場所，為維護民眾安全，致力提升其基礎服務設施水準、優質環境，並強化整體架構，希望藉此提升花蓮在地旅遊品質，讓民眾認識園內生態。
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