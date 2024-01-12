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宜蘭聯勸推「暖購年菜」 買年菜鮮食邸家捐10％做公益

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
7菜1湯年菜組合價2680元，單道年菜最低只要175元起，限購1000組，訂購時間至本月19日。圖／宜蘭聯勸提供
7菜1湯年菜組合價2680元，單道年菜最低只要175元起，限購1000組，訂購時間至本月19日。圖／宜蘭聯勸提供

宜蘭聯勸基金會為幫助經濟弱勢家庭享用溫暖年菜，今年除了募集送年菜，並與鮮食邸家推出年菜盛宴，選用在地新鮮食材烹調成滿桌的團圓飯，7菜1湯年菜組合價2680元，加贈保冷袋，單道年菜最低只要175元起，鮮食邸家捐出近10%收益支持聯勸做公益。

宜蘭縣政府協助成立的聯合勸募基金會推出限量年菜只有1000組，包含金筍蹄膀、御品鮑魚、活凍軟絲、金牌佛跳牆、飛魚卵香腸、黑鑽草蝦、野生白鯧及桂花燒軟排共7菜1湯，另有單點年菜，宜蘭及雙北地區單筆1500元、外縣市滿3000元免運費，訂購時間至本月19日。

聯勸董事長陳耀德表示，農曆年是許多人團圓的時刻，感受與家人齊聚一堂吃團圓飯的溫暖與幸福，但在看不見的社會角落裡，仍有許多弱勢家庭、獨居長輩可能連三餐溫飽都有困難，希望透過年菜義賣，關心他們在寒冷冬天中，也可以享受這一份溫暖。

年菜經由宅配到府，簡單加熱就能讓新鮮美味還原上桌，享用年菜的同時還能做公益，請至官網愛心小舖訂購，或撥打宜蘭聯勸愛心專線：（03）9322833。

7菜1湯年菜組合2680元，加贈保冷袋，單道年菜最低只要175元起。圖／宜蘭聯勸提供
7菜1湯年菜組合2680元，加贈保冷袋，單道年菜最低只要175元起。圖／宜蘭聯勸提供
7菜1湯年菜組合價2680元，單道年菜最低只要175元起，限購1000組，訂購時間至本月19日。圖／宜蘭聯勸提供
7菜1湯年菜組合價2680元，單道年菜最低只要175元起，限購1000組，訂購時間至本月19日。圖／宜蘭聯勸提供

年菜 宜蘭 愛心 公益活動

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