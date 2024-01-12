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因應返鄉投票台鐵加開列車 東部幹線售票7成
明天就是總統與立委選舉投票日，花蓮在地商家、候選人陣營都鼓勵返鄉投票，台鐵公司也加開列車因應，但截止今天中午，東部幹線售票率約7成。台鐵預估今天傍晚到明天上午是返鄉高峰期，多列熱門車次都還有餘票，歡迎民眾多加利用。
為了鼓勵外地遊子回家鄉投票，多羅滿賞鯨公司串連花蓮在地多個商家，針對20歲以上縣民推出13、14日消費優惠，福容飯店花蓮店更有長達1個月的投票月入住優惠，也有候選人拍攝影片，鼓勵青年返鄉投票。
台鐵花蓮火車站長楊舜安說，因應返鄉投票人潮，台鐵加開車次疏運，東線鐵路台北到花蓮共有2萬2000個座位，花蓮到台東也有1萬個座位。
截止今天中午，東部幹線售票率約7成，雖然已經比一般平日售票數來得多，但與2022年底縣市長選舉高峰期的售票率逾9成相比，還有一點距離。
不過，今天是上班日，台鐵估計不少民眾要下班後才能動身返鄉，預料中午過後旅運人數會漸增，今天傍晚到明天投票日上午將是返鄉高峰期，楊舜安說，多列熱門車次都還有餘票，民眾可把握機會。
另外，台北到花蓮的國道客運，各業者售票率約5成，因原車班售票率約5成，目前尚無加開班次疏運的計畫。
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