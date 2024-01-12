幽浮降落台東關山鎮？ 鎮民齊力稻草創作很吸睛

台東縣關山鎮公所今年首度舉辦「稻草裝置藝術展」，由鎮內各個社區民眾集思廣益，以稻稈為材料發揮創作。近日作品陸續安置在「關山客庄生活傳藝中心」和「米國學校」範圍，其中「飄浮」作品不只結合稻稈再利用，更有力學概念融入其中，堪稱力與美的藝術創作，相當吸睛。

鎮長彭成豐表示，今年元月起規畫14場次的蘿蔔季體驗活動和2月3日「千人拔蘿蔔」，關山鎮農會也推出不同以往的花海觀賞改以「彩繪稻田」象徵喜鵲相會、歡囍圓滿圖。公所與社區合作以稻稈、稻殼來創作，民眾除參與蘿蔔產業活動，也能找尋附近的裝置藝術。

關山鎮農會「米國學校」旁的空地出現有不明飛行物體，3位模樣外星人從幽浮太空船周遭降落。「飄浮」創作者是代表月眉社區土木工程出身的廖啟程利用力學概念「張拉整體原理」所設計，月眉社區發動老中青齊力完成，年紀最長80幾歲的阿嬤把作品完成後直呼很有成就感。

廖啟程表示，作品「飄浮」利用骨架打造外表再包裹稻稈編織繩、週邊還有收集而來的啤酒空罐成為不明飛行物體飛碟，而旁邊圍繞的飛行器則是用丟棄回收的炒菜鍋完成。作品重點設計是超過80公斤的飛碟是利用力學張拉原理，只仰賴短短的鋼絲繩連結，不僅和頂部框架元件結構達成懸浮效果而且能夠達成承重的目的。

他說，「飄浮」作品有力學原理的應用外，夜間也有太陽能板發電的照明裝置讓白天、黑夜都能被看見。

另關山鎮民代表會主席吳文忠指出，「飄浮」作品是里民廖啟程和其助理潘啟祥創意發想，除了作品與眾不同之外更彰顯出社區居民共同合作精神的可貴。