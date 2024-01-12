選前之夜花蓮藍綠最後衝刺 警籲避開市區交通熱點

今天是選前之夜，花蓮藍綠立委候選人紛紛最後衝刺，將重點放在人口最稠密的大花蓮地區，國民黨傅崐萁晚間在市區金三角遊行掃街拜票，民進黨張美慧也從下午3時起在花蓮市、吉安鄉車隊掃街。警方加派警力疏導，呼籲民眾晚間儘量避免經過遊行路段，避免受阻。

傅崐萁結束一連3天的全縣車隊掃街後，今晚依照往例，動員上萬人在市區大遊行，衝高聲勢，大隊人馬預計晚間7時從六期重畫區出發。

花蓮警分局表示，今晚6時起，市區金三角商圈周邊道路有候選人申請遊行掃街，呼籲用路人及車輛下午4時至晚間10時，盡量避開市區中山路、中正路、中華路、和平路、自由街、明義街、重慶路等管制路段。

分局長陳文彬說，選前之夜已規畫逾百名警力執行交通疏導勤務，將視車流量機動調整交通號誌，請民眾配合現場人員指揮，提早改道，避開活動範圍，以免自身行程受到延誤。