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選前之夜花蓮藍綠最後衝刺 警籲避開市區交通熱點

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮立委候選人傅崐萁前3天車掃，今晚動員大批支持者，在市區選前之夜大遊行。圖／傅崐萁競選總部提供
國民黨花蓮立委候選人傅崐萁前3天車掃，今晚動員大批支持者，在市區選前之夜大遊行。圖／傅崐萁競選總部提供

今天是選前之夜，花蓮藍綠立委候選人紛紛最後衝刺，將重點放在人口最稠密的大花蓮地區，國民黨傅崐萁晚間在市區金三角遊行掃街拜票，民進黨張美慧也從下午3時起在花蓮市、吉安鄉車隊掃街。警方加派警力疏導，呼籲民眾晚間儘量避免經過遊行路段，避免受阻。

傅崐萁結束一連3天的全縣車隊掃街後，今晚依照往例，動員上萬人在市區大遊行，衝高聲勢，大隊人馬預計晚間7時從六期重畫區出發。

花蓮警分局表示，今晚6時起，市區金三角商圈周邊道路有候選人申請遊行掃街，呼籲用路人及車輛下午4時至晚間10時，盡量避開市區中山路、中正路、中華路、和平路、自由街、明義街、重慶路等管制路段。

分局長陳文彬說，選前之夜已規畫逾百名警力執行交通疏導勤務，將視車流量機動調整交通號誌，請民眾配合現場人員指揮，提早改道，避開活動範圍，以免自身行程受到延誤。

張美慧連續3天全縣大車掃，前兩天分別在南區、中區拜票，今天回防全縣最大票倉，下午3時起從花蓮縣體育館旁出發，預計以3小時繞行花蓮市大街小巷，晚間7時再從吉安火車站出發，車掃2小時，最後回到競選總部。

民進黨花蓮立委候選人張美慧連3天車掃，今天最後衝刺，將回防花蓮、吉安，固守票倉。圖／張美慧競選總部提供。
民進黨花蓮立委候選人張美慧連3天車掃，今天最後衝刺，將回防花蓮、吉安，固守票倉。圖／張美慧競選總部提供。

花蓮 傅崐萁 張美慧 2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委

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