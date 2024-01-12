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假訊息圖卡影射賄選！宜蘭綠營黨工遭檢方偵辦 藍白同聲譴責

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨資深黨工因假訊息圖卡，昨晚被依違反選罷法送辦。國民黨黃琤婷質疑黨工的背後是誰在指使，請對手陳俊宇說清楚，負責辭去縣黨部主委及退選。記者戴永華／攝影
民進黨資深黨工因假訊息圖卡，昨晚被依違反選罷法送辦。國民黨黃琤婷質疑黨工的背後是誰在指使，請對手陳俊宇說清楚，負責辭去縣黨部主委及退選。記者戴永華／攝影

宜蘭多個LINE社群日前被人張貼假冒地檢署「抓到賄選」假訊息圖卡，地檢署追查民進黨葉姓資深女黨工及游女涉嫌違反選罷法，昨晚列為被告送辦。國民黨及民眾黨候選人今天同聲譴責綠營惡質抹黑，意圖使人不當選，要求對手陳俊宇說清楚，負責任辭去縣黨部主委職務並退選。

名為「張均霄」及「黃宏達」兩人假冒地檢署名義，張貼發布「抓到賄選」假訊息圖卡，影射藍營立委候選人涉賄。宜蘭地檢署指揮偵辦，昨天傳喚民進黨葉姓女黨工及游姓女子到案說明，2人昨晚被帶到地檢署複訊時，否認製圖卡，訊後請回。

據了解，網路上這兩個帳號經常在各大群組及社群傳遞轉貼民進黨選舉資訊及立委候選人陳俊宇的相關訊息，「張均霄」更由葉姓黨工拉進各社群，圖卡來源寫「宜蘭地檢署」，當天地檢署立即澄清，當天兩帳號立即撤下貼文，退出群組。

檢方向上追查當時邀兩帳號入群的葉女及游女。陳俊宇競總指出，葉確為縣黨部黨工，游是競總臨時人員，對2人行為並不知情，全案進入司法程序，靜候調查。

針對此事，國民黨候選人黃琤婷上午表示，對於假冒地檢署圖卡意圖使人不當選的事，縣民無法接受這種踐踏民主、傷害宜蘭的行為，怎會有黨工去製作這樣不實的假訊息，四處傳遞透過LINE群組發送，企圖影響選舉，讓人不能接受。

她懷疑黨工背後是誰授意？圖卡署名宜蘭地檢署，你們把宜蘭地檢署當成可以操控的工具嗎？請檢方擴大追查，同時請對手陳俊宇身為縣黨部主委應該跟縣民道歉，說清楚到底是你指使，還是什麼人指使？怎會有這種事情無故的跑出來？建議你負起責任退選，辭去縣黨部主委的職務。

民眾黨陳琬惠說，以造假不實的文宣影射其他候選人，這種惡質的選舉方式應該被嚴厲譴責，檢調也應該積極的偵辦抓出真兇。

陳琬惠指出，先前民進黨陳俊宇陣營就曾經傳播「抄神91%惠仔」的不實圖卡至地方群組抹黑，她也已經正式提告，選舉只剩不到一天，呼籲各陣營別想用奧步影響選舉。

民眾黨陳琬惠批評惡質的選舉方式應該被嚴厲譴責，檢調也應該積極的偵辦抓出真兇。圖／陳琬惠競總提供
民眾黨陳琬惠批評惡質的選舉方式應該被嚴厲譴責，檢調也應該積極的偵辦抓出真兇。圖／陳琬惠競總提供
宜蘭多個LINE社群日前被人張貼假冒地檢署「抓到賄選」假訊息圖卡，綠營黨工昨晚被送辦。圖／翻攝自群組
宜蘭多個LINE社群日前被人張貼假冒地檢署「抓到賄選」假訊息圖卡，綠營黨工昨晚被送辦。圖／翻攝自群組

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