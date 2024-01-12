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花蓮特搜隊升級 將可輪值國際救援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣消防局特搜大隊通過消防署中型搜救隊評測，將可輪值國際人道救援工作。圖／花蓮消防局提供
花蓮縣消防局特搜大隊通過消防署中型搜救隊評測，將可輪值國際人道救援工作。圖／花蓮消防局提供

花蓮縣消防局特種搜救大隊近日通過消防署特種搜救隊國家認證，取得中型搜救隊伍資格，目前全台有新北、台北、台南、屏東和台東通過中型搜救隊，花蓮是國內第6個，消防局指出，希望能為國際災害搶救貢獻心力，朝重型搜救隊伍目標邁進。

花蓮縣長期面臨颱風、地震等天然災害威脅，造成聯外交通中斷，為強化自救能力，6年前成立特種搜救大隊，隊員持續接受相關訓練，也曾到瑞士、新加坡等國，接受長隧道救災等相關搜救訓練。

消防局表示，特搜大隊先前已取得輕型搜救隊伍資格，可以支援國內救援，為強化搜救能力，經過密集整合訓練後，本月6日至8日由大隊長簡弘丞率領醫護人員、土木技師、義消特搜大隊等人員組成的55人隊伍，北上參加國家級搜救認證（NAP）評核。

簡弘丞說，評核第一階段是書面資料審核，第二階段為36小時不間斷的實境測驗，包括遭遇地震、火災等災害警示模擬，必須執行行動基地搭建、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療救治等項目，考驗隊員的體力、耐力、專注力及救災技術，全隊團結一致，順利取得中型搜救隊伍資格。

消防局指出，中級搜救隊能力認證測驗是搜救界的權威標準，通過認證就可以排入國際人道救援輪值編組，與消防署及其他縣市共組台灣搜救隊，到國外救災。

花蓮 地震 屏東

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