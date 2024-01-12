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七堵瑪陵山區垃圾子母車遭濫倒 1年告發20件

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆七堵瑪陵山區環保垃圾子母車，外縣市亂丟的垃圾暴增。圖／環保局提供
基隆七堵瑪陵山區環保垃圾子母車，外縣市亂丟的垃圾暴增。圖／環保局提供

基隆七堵瑪陵山區地廣人稀，市府環保局為方便當地居民丟置家用垃圾，定點設置25個環保垃圾子母車，卻出現大量外縣市垃圾。經人員埋伏稽查1年，配合科技執法追查車號，查獲20件任意傾倒案件，有一半是外縣市車輛，全數依違反廢棄物清理法開單告發。

基隆環保局職業安全衛生管理科長孫筱婷表示，為有效打擊山區任意棄置廢棄物問題，擬定應對方案，首先結合當地派出所，增加在山區的重要地點設置監視器的頻率，提高針對亂丟垃圾行為的監控能力。

其次，環保局與瑪陵地區瑪東、瑪西、瑪南、友一、友二等里辦公室建立聯絡網，一旦發現里內子母車堆置異常，立即通報環保局稽查人員破袋蒐證，從垃圾中資料地址、車號比對追凶手。

孫筱婷說，過去1年環保局人員除不定期巡山外，查出瑪陵知名休閒遊憩景點茶花園、大同街山區及靈惠廟等處都有亂丟垃圾在子母車周圍，甚至遭野狗嘶咬拖行，造成山區道路環境汙染；而環保局設置遠端監視器，成功查出車號告發。

環保局長馬仲豪說，已加強監控定點子母車的周邊區域，提高巡邏頻率，加強宣傳教育，讓山區自然環境能獲有效保護。

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