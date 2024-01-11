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柔道好手莊千旻東亞賽奪銅 她透露下個目標進軍亞奧運

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭柔道好手莊千旻日前在「東亞青少年暨青年柔道公開賽」榮獲女子柔道銅牌，縣長林姿妙今天表揚獎勵，她未來的目標鎖定亞奧運，勉勵自己更上層樓。記者戴永華／攝影
宜蘭柔道好手莊千旻日前在「東亞青少年暨青年柔道公開賽」榮獲女子柔道銅牌，縣長林姿妙今天表揚獎勵，她未來的目標鎖定亞奧運，勉勵自己更上層樓。記者戴永華／攝影

宜蘭柔道好手莊千旻日前在「東亞青少年暨青年柔道公開賽」榮獲女子柔道銅牌，頭城國小籃球隊則是勇奪全國秋季少年籃球錦標賽冠軍，縣長林姿妙今天表揚優秀選手，尤其是莊千旻是一位肯吃苦的選手，克服身高劣勢，賽場上過關斬將，她不以這次的東亞賽優異表現而自滿，目標鎖定亞奧運，勉勵自己更上層樓。

莊千旻在國內外賽事屢獲佳績，多次當選國家代表隊選手，這次代表國家參加「2023年東亞青少年暨青年柔道公開賽」奪得女子柔道銅牌，替國家爭取榮耀，她今年也透過特殊選才錄取清華大學，這位來自大同鄉原民部落的選手在賽場上找到自信。

莊千旻今受訪時表示，她就讀大同鄉四季國小三年級時，曾到宜蘭市中山國小柔道管看同學練習柔道，自己也練練看，沒想到就對柔道競技情有獨鍾，後來搬到山下的員山國小就讀，方便到柔道館練習，接著念壯圍國中、蘇澳海事學校，一路苦練，但遇到比賽輸或受傷，心情未能調適，曾經萌生放棄念頭，還好父親支持她，教練陪伴鼓勵撐到現在。

教練說，有一天柔道館突然多了一位女孩來練，練著練著，這女孩比賽成績還不錯，以前教練帶著好幾位柔道選手出去比賽，未特別留意莊千旻跑去哪裡，莊千旻她自己去報到上場比賽，團隊裡其他人都還沒有輪到比賽，但她過一會兒就解決對手，手中拿著金牌喜孜孜地走回來，更難得的是莊千旻身高150公分，肯吃苦練習，把身型的劣勢轉為優勢。

莊千旻說，這次銅牌之戰，對方韓國選手173公分特別高大，剛開始很緊張，後來找到對的破綻，對方一個動作沒有做好，就被她順利壓制得分。

至於頭城國小籃球隊最近則是中華民國全國秋季少年籃球錦標賽中榮獲冠軍，縣長林姿妙頒給獎勵金，議員也給紅包鼓勵。

林姿妙表示，頭城國小籃球隊是縣內優秀籃球隊，在縣內及全國性賽事屢獲佳績，這次參加全國秋季少年籃球錦標賽一舉奪冠，真厲害，也感謝教練及相關團隊推動體育活動，縣府提供選手優良訓練環境培育運動選手，努力提升競技水準。

頭城國小籃球隊勇奪全國秋季少年籃球錦標賽冠軍，縣長林姿妙今天頒給獎勵金。記者戴永華／攝影
頭城國小籃球隊勇奪全國秋季少年籃球錦標賽冠軍，縣長林姿妙今天頒給獎勵金。記者戴永華／攝影
宜蘭柔道好手莊千旻日前在「東亞青少年暨青年柔道公開賽」榮獲女子柔道銅牌，縣長林姿妙今天表揚獎勵，她未來的目標鎖定亞奧運，勉勵自己更上層樓。記者戴永華／攝影
宜蘭柔道好手莊千旻日前在「東亞青少年暨青年柔道公開賽」榮獲女子柔道銅牌，縣長林姿妙今天表揚獎勵，她未來的目標鎖定亞奧運，勉勵自己更上層樓。記者戴永華／攝影

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