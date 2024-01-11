暖暖違法停車場掀波 基隆「藍綠無黨」3方立委候選人開告互嗆
基隆市藍綠無黨3立委候選人，今天為暖暖過港路一處非法私設停車場再度交鋒，無黨王醒之至地檢署告發國民黨林沛祥私設停車場涉嫌竊占國土，民進黨鄭文婷則指控林沛祥就和侯友宜凱旋苑的包租公一樣，林沛祥則回應，對指控表示尊重，並將全力配合相關調查機關的工作。
王醒之昨指控林沛祥一處位在暖暖區的土地，長年私設違法停車場、違反土地分區，部分竊占國土，林沛祥昨稱去年3月已無償交給另一位地主使用，對土地具體使用方式並未深入了解。
王醒之今天繼續追擊，到基隆地檢署提告林沛祥身為地主，不僅私設違規停車場、違反土地使用分區，還長期占用國有土地，議員知法犯法，卻以「遁詞」掩蓋事實。此外，竊占國土並不是只有繳回不當得利，涉及違反民法、刑法，要求林沛祥負起法律責任。
林沛祥今天持續車隊掃街，針對王醒之提告，林沛祥表示尊重，將全力配合相關調查機關的工作，他已要求該土地使用人盡快進行必要的改善，以符合相關規範，確保一切合法合規。身為候選人和公眾人物，遵守法律和規範是首要責任。
鄭文婷今由立委蔡適應陪同在七堵車隊掃街，她說，先前曾揭發林沛祥是大地主，財產申報不實，隱藏家族和建設公司的金錢關係，批林和侯友宜凱旋苑一樣是包租公，她反對金權復辟。
對於鄭文婷指控，林沛祥說她捕風捉影、誇大不實的攻擊，要求她提出政見討論，不要只會負面攻擊。
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