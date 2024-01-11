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影／基隆31萬人選票運至各區公所 巡邏車前後包夾保護

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆31萬人選票今天運送至各區公所，警方全程戒護。記者游明煌／攝影
基隆31萬人選票今天運送至各區公所，警方全程戒護。記者游明煌／攝影

基隆市總統、立委選票印製完成昨晚送選委會，今天上午各區公所選務中心派人至選委會領取選票載回區公所，全程警方嚴密戒護，載送選票貨車由警方派出兩輛巡邏車前後包夾保護，13日投票當天上午運至各投開票所。

基隆市選委會副總幹事鄭錦濃表示，選票印製完成昨晚送至選委會封存，今天上午七區公所選務中心到選委載運選票回區公所，選委會啟封條後開始搬運，今晚會放在各區公所，明天上午複查一遍，如果沒有錯誤，13日投票當天上午運至各投開票所。

選委會印製總統、副總統選票31萬2207張、區域立委30萬3939張、不分區及政黨票31萬2749張、平地原住民有6126張、山地原住民1079張，投票時間為13日上午8點到下午4點，要帶投票通知單、印章及身分證投票。

從市選委會將裝箱選票搬運到貨車，全程警方在旁戒護，各分局派巡邏車前後包夾保護選票。員警說，「比護鈔更嚴密」，要確保萬無一失。

此次有5種選舉票顏色不同，總統、副總統淺粉紅色、區域立委淺黃色、不分區及僑居國外國民立委（政黨）選票白色、平地原住民立委淺藍色、山地原住民立委淺綠色。

鄭錦濃表示，投票當天任何人不得攜帶手機或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。選舉人不得將選舉票攜出投票所或將選舉票以外之物投入票匭或故意撕毀選舉票。

基隆31萬人選票運至各區公所，警方巡邏車前後包夾保護。記者游明煌／攝影
基隆31萬人選票運至各區公所，警方巡邏車前後包夾保護。記者游明煌／攝影
基隆31萬人選票今天運送至各區公所，警方全程戒護。記者游明煌／攝影
基隆31萬人選票今天運送至各區公所，警方全程戒護。記者游明煌／攝影
基隆31萬人選票今天運送至各區公所，警方全程戒護。記者游明煌／攝影
基隆31萬人選票今天運送至各區公所，警方全程戒護。記者游明煌／攝影

投票 選委會

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