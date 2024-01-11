影／基隆31萬人選票運至各區公所 巡邏車前後包夾保護

基隆市總統、立委選票印製完成昨晚送選委會，今天上午各區公所選務中心派人至選委會領取選票載回區公所，全程警方嚴密戒護，載送選票貨車由警方派出兩輛巡邏車前後包夾保護，13日投票當天上午運至各投開票所。

基隆市選委會副總幹事鄭錦濃表示，選票印製完成昨晚送至選委會封存，今天上午七區公所選務中心到選委載運選票回區公所，選委會啟封條後開始搬運，今晚會放在各區公所，明天上午複查一遍，如果沒有錯誤，13日投票當天上午運至各投開票所。

選委會印製總統、副總統選票31萬2207張、區域立委30萬3939張、不分區及政黨票31萬2749張、平地原住民有6126張、山地原住民1079張，投票時間為13日上午8點到下午4點，要帶投票通知單、印章及身分證投票。

從市選委會將裝箱選票搬運到貨車，全程警方在旁戒護，各分局派巡邏車前後包夾保護選票。員警說，「比護鈔更嚴密」，要確保萬無一失。

此次有5種選舉票顏色不同，總統、副總統淺粉紅色、區域立委淺黃色、不分區及僑居國外國民立委（政黨）選票白色、平地原住民立委淺藍色、山地原住民立委淺綠色。