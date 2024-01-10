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宜蘭地檢大動作傳訊調查 藍綠互斥司法介選、中共介選

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭地檢署昨天大動作傳訊50餘人，調查這些人前往中國旅遊是否接受落地招待等情事。國民黨陣營指控，民進黨高官政要到大陸經商都沒事，鄉親去旅遊就說介選，操弄「中共介選」才是在幫民進黨選舉。記者戴永華／攝影
宜蘭地檢署昨天大動作傳訊50餘人，調查這些人前往中國旅遊是否接受落地招待等情事。國民黨陣營指控，民進黨高官政要到大陸經商都沒事，鄉親去旅遊就說介選，操弄「中共介選」才是在幫民進黨選舉。記者戴永華／攝影

選前最後衝刺，宜蘭地檢署昨天大動作傳訊50餘人，調查這些人前往中國旅遊是否接受落地招待等情事。對此藍綠今天互批司法介選、中共介選，民進黨陣營喊票投國民黨、引進共產黨，國民黨拉共產黨助選；國民黨陣營反控，民進黨高官政要到大陸經商都沒事，鄉親去旅遊就說介選，操弄中共介選才是在幫民進黨選舉；民眾黨陣營說，雙方有證據就拿出來辦。

民進黨陳俊宇競總副主委陳金德表示，宜蘭地檢署昨調查後發新聞稿指稱宜蘭特定人士、社團從去年5月、8月及12日組團前往中國，並接受招待，中國會賦予任務，告訴你選舉怎麼選，要選有利祖國的人，而其中最大咖是中國國民黨宜蘭縣黨部副主任委員蔡岡志，蔡是商人出身、熱衷國民黨相關活動，同時具有縣體育會理事長及救國團前宜蘭縣團委會主委等身份。

陳金德說，票投國民黨、引進共產黨，共產黨最喜歡國民黨這一股對岸勢力，藉此干涉台灣選舉，這對台灣民主政治及前途有嚴重影響，這也是中國介入台灣選舉非常明確證據，已經違反反滲透法、選罷法及刑法，呼籲地檢署秉公速辦，斷絕進外界入勢力、嚇阻買票行為。

國民黨議會黨團書記長林義剛表示，疫情解封許多鄉親到中國旅遊觀光，地檢署大動作偵辦里長、農會會員及社團人士傳喚近百人，民進黨在選舉前故意製造司法迫害氛圍，造謠旅遊團接受賄選招待；比較前雲林縣長蘇治芬2008年至2012年訪陸7次、前澎湖縣長陳光復在7個月內「登陸」6次，昨是今非的雙標就是民進黨習慣，懇請檢調喚回良知，行政中立不要介入選舉。

國民黨候選人黃琤婷批評民進黨利用司法介入選舉，綠營高官赴中國是「參訪」，普通老百姓去就被說「介選」，民進黨許多高官政要在中國經商，對手陳俊宇別說你不知道，選舉選到失去人性、沒良心，單純旅遊卻被污衊中共介選，這不只是抹紅抹黑，而是泯滅人性，陳俊宇日後如何面對裡面支持你的村里長？

民眾黨候選人陳琬惠表示，檢調昨天做了相關約談，該查就查，藍綠最近都有指控對方賄選，選舉剩下最後幾天，不要用指控的方式，有證據就拿出來。

宜蘭地檢署昨天大動作傳訊50餘人，調查這些人前往中國旅遊是否接受落地招待等情事。民進黨陣營喊票投國民黨、引進共產黨，國民黨拉共產黨助選。記者戴永華／攝影
宜蘭地檢署昨天大動作傳訊50餘人，調查這些人前往中國旅遊是否接受落地招待等情事。民進黨陣營喊票投國民黨、引進共產黨，國民黨拉共產黨助選。記者戴永華／攝影
民眾黨立委候選人陳琬惠表示，檢調昨天做了相關約談，該查就查，藍綠有證據就拿出來。記者戴永華／攝影
民眾黨立委候選人陳琬惠表示，檢調昨天做了相關約談，該查就查，藍綠有證據就拿出來。記者戴永華／攝影
民眾黨陣營表示，檢調昨天已經做了相關的約談，該查就查，藍綠有證據就拿出來。記者戴永華／攝影
民眾黨陣營表示，檢調昨天已經做了相關的約談，該查就查，藍綠有證據就拿出來。記者戴永華／攝影

國民黨 民進黨 陳金德 陳琬惠 宜蘭 黃琤婷 陳俊宇

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