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招待3千幼生看劇場 謝國樑：今年達成1區1室內兒童樂園

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
招待3千幼生看劇場，謝國樑：今年達成1區1室內兒童樂園。圖／基隆市政府提供
招待3千幼生看劇場，謝國樑：今年達成1區1室內兒童樂園。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天起連續3天，辦理5場「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，共將招待3100名幼兒、家長及教師享受藝文時光。市長謝國樑說，去年已完成4座室內兒童樂園，今年尚有3座會落成，當一區一室內兒童樂園完成後，會推出集章活動，敬請小朋友請期待。

今天首日由謝國樑陪同公私立大班生以及伊甸基金會早療班的學童，一起在基隆表演藝術中心演藝廳，觀賞體驗如果劇團表演的「麥走！玩具小偷」。

謝國樑表示，市府團隊努力讓孩童在基隆成長的過程中，有舒適且多元學習的環境，「大班幼兒藝術劇場體驗」就是具備這些優質的教學特性，感謝團長趙自強率領如果劇團至基隆，帶來精湛的演出與豐富的體驗活動。

謝國樑向小朋友說，去年完成4座室內兒童樂園，今年尚有3座室內兒童樂園依序落成，當一區一室內兒童樂園完成後，會推出7座室內樂園的集章活動。

火朋友今天都看得津津有味，很多人都說是第一次走進劇場，覺得很新奇，比看電影還有趣多了，看到大玩偶很有真實感。

教育處代理處長楊桂杰表示，「麥走！玩具小偷」，內容講述玩具國裡自從皮大王到來後，不僅將玩具通通搶走，也把反抗他的人變成木頭人。為了拯救玩具王國小恐龍們能抓到皮大王，並讓他真心說中「我最喜歡跟大家一起玩」讓王國恢復運轉，演員們藉由與觀眾們互動的冒險歷程，讓孩童們與皮大王，一起變成真心喜歡分享的快樂大王。

招待3千幼生看劇場，謝國樑：今年達成1區1室內兒童樂園。圖／基隆市政府提供
招待3千幼生看劇場，謝國樑：今年達成1區1室內兒童樂園。圖／基隆市政府提供
招待3千幼生看劇場，謝國樑：今年達成1區1室內兒童樂園。圖／基隆市政府提供
招待3千幼生看劇場，謝國樑：今年達成1區1室內兒童樂園。圖／基隆市政府提供

謝國樑 基隆 劇場

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