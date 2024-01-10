投票櫃亮相 網紅許悅當基隆投票大使

1月13日投票日逼近，基隆市共設285處投票所，比上屆多出4個，也改善投票動線、無障礙空間，規模最大的投票所是安樂區新崙里2163人，最少是七堵區八德里273人。昨天投票櫃亮相，為紙箱製作、白色外觀，今年也請來大學生網紅許悅擔任投票宣導大使，她出生八斗子，就讀東吳大學英文系四年級，提醒首投族注意事項。

今年總統大選基隆選舉人數為31萬2207人，區域立委為31萬1144人。選委會主委方定安表示，基隆市7個行政區共設285處投票所，比上屆多4處，出動選務人員3163人。

許悅說，她也是首投族，很期待參與投票，呼籲大家踴躍投下神聖的一票，記得帶投票通知單、印章、身分證等到指定的投開票所，選出心中理想的總統和立委。

基隆市選委會表示，285處投開票所主要在國中小教室、里民活動中心、幼兒園、社區文康中心。較特別之處，是把昔日設在山坡上、空間狹小或交通不便位置改借用民宅或教會，以方便民眾投票為主，做為投開票所的民宅，多為空屋或倉庫。