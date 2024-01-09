選票到台東了！縣長指示不容出錯 霹靂小組荷槍實彈戒護

總統及立委選舉周六投票，選票今天抵達台東縣政府，縣警局不敢大意，指派重兵警力戒護。縣長饒慶鈴指示選務人員選票絕對不能出差錯。蘭嶼、綠島選票順利空運。

饒慶鈴表示，雖然台東因人口數選票不如西部縣市多，但每一張票都事關重大，所以她要求無論是投票前及投票後，甚至開票結束票送往中選會，每一個環節都不能出錯，這都會影響選舉。

今天縣府停車場出現大批警力，還有荷槍實彈的霹靂小組，讓洽公民眾以為發生大事，議論紛紛，原來是2部載運正副總統及立委選舉選票的貨車開進縣府停車場，警方全面戒護。

「嚇死人了！這麼大陣仗。」鄭姓市民說，霹靂小組持槍站在停車場，還以為發生重大案件，當然先避開繞道。警方表示，確保每一張運送過程萬無一失，轄區各分局都會加派警力護票。