花蓮近山學校發現受傷鼬獾 驗出狂犬病陽性幸未傷人

花蓮縣某學校月初發現一隻受傷鼬獾，所幸未咬傷人，採樣送驗檢出狂犬病陽性帶原。縣府提醒，全縣有10鄉鎮為狂犬病高風險地區，若發現野生動物出現並有異常行為，立即通報動物防疫單位，也將從22日起在萬榮鄉辦理犬貓狂犬病疫苗巡迴注射。

花蓮縣動物防疫所2日接獲中區一所近山學校通報，校內有一隻受傷鼬獾，動防所人員立即前往帶回，經採樣送驗，檢出狂犬病陽性，是今年第一起。花蓮去年也有2隻野生鼬獾，採檢驗出狂犬病帶原。

動防所表示，台灣屬於狂犬病疫區，花蓮13鄉鎮除了花蓮市、吉安鄉及新城鄉之外，都屬於狂犬病高風險地區。縣府每年與鄉鎮公所合作，安排狂犬病巡迴注射，一年施打2萬多隻犬貓，這三年注射率都排全國第一，且已經連續10年由縣府獸醫師到中橫沿線為民眾犬貓注射。

1月22日起，將在萬榮鄉辦理犬貓狂犬病巡迴注射，5天共9場次，同時辦理犬隻晶片植入，歡迎飼主帶著愛貓愛狗來注射。

縣府表示，這次野生鼬獾驗出狂犬病陽性，表示戶外野生動物仍具有風險性，請民眾提高警覺，但也不要過度恐慌，若是不小心被動物咬傷時，請保持冷靜牢記動物特徵，用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口後，儘速送醫評估是否要接種人用狂犬病疫苗及通報衛政疾病管制單位。

縣府也函文縣內各級學校，加強宣導防範狂犬病的「二不一要」，包括一、不要接觸（吃）野生動物、不要棄養家中寵物、要每年定期攜帶家中寵物，包括犬、貓，及人工飼養食肉目動物雪貂、浣熊等施打狂犬病疫苗。