快訊

國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

花蓮近山學校發現受傷鼬獾 驗出狂犬病陽性幸未傷人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
鼬獾資料照片。圖／花蓮縣政府提供
鼬獾資料照片。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣某學校月初發現一隻受傷鼬獾，所幸未咬傷人，採樣送驗檢出狂犬病陽性帶原。縣府提醒，全縣有10鄉鎮為狂犬病高風險地區，若發現野生動物出現並有異常行為，立即通報動物防疫單位，也將從22日起在萬榮鄉辦理犬貓狂犬病疫苗巡迴注射。

花蓮縣動物防疫所2日接獲中區一所近山學校通報，校內有一隻受傷鼬獾，動防所人員立即前往帶回，經採樣送驗，檢出狂犬病陽性，是今年第一起。花蓮去年也有2隻野生鼬獾，採檢驗出狂犬病帶原。

動防所表示，台灣屬於狂犬病疫區，花蓮13鄉鎮除了花蓮市、吉安鄉及新城鄉之外，都屬於狂犬病高風險地區。縣府每年與鄉鎮公所合作，安排狂犬病巡迴注射，一年施打2萬多隻犬貓，這三年注射率都排全國第一，且已經連續10年由縣府獸醫師到中橫沿線為民眾犬貓注射。

1月22日起，將在萬榮鄉辦理犬貓狂犬病巡迴注射，5天共9場次，同時辦理犬隻晶片植入，歡迎飼主帶著愛貓愛狗來注射。

縣府表示，這次野生鼬獾驗出狂犬病陽性，表示戶外野生動物仍具有風險性，請民眾提高警覺，但也不要過度恐慌，若是不小心被動物咬傷時，請保持冷靜牢記動物特徵，用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口後，儘速送醫評估是否要接種人用狂犬病疫苗及通報衛政疾病管制單位。

縣府也函文縣內各級學校，加強宣導防範狂犬病的「二不一要」，包括一、不要接觸（吃）野生動物、不要棄養家中寵物、要每年定期攜帶家中寵物，包括犬、貓，及人工飼養食肉目動物雪貂、浣熊等施打狂犬病疫苗。

花蓮 風險

延伸閱讀

「住進來病好一半」花蓮看準商機推醫療觀光不用住病房

台鐵東部春節車票凌晨開搶31萬餘張 剩餘空位時段出爐

影／花蓮婦疑「鬼切」3車道左轉 遭小貨車追撞亡

有價認養就是非法販賣犬貓 動保處3招看清不肖業者

相關新聞

國家警報出現missile 台東人：都蘭有很多外國人 會先跳起來

今天下午國家級警報響起，不少台東人第一時間以為是地震，細讀警報內文發現，警報原因是中國大陸發射衛星穿越南部上空，看完後鬆...

選票到台東了 縣長指示不容出錯 霹靂小組荷槍實彈戒護

總統及立委選舉周六投票，選票今天抵達台東縣政府，縣警局不敢大意，指派重兵警力戒護。縣長饒慶鈴指示選務人員選票絕對不能出差...

花蓮近山學校發現受傷鼬獾 驗出狂犬病陽性幸未傷人

花蓮縣某學校月初發現一隻受傷鼬獾，所幸未咬傷人，採樣送驗檢出狂犬病陽性帶原。縣府提醒，全縣有10鄉鎮為狂犬病高風險地區，...

同樣位於地震帶 花蓮市公所員工捐款助日震災

日本能登半島1月1日遭遇規模7.6強震，造成慘重傷亡，台灣人湧入衛福部賑災專戶；也位於地震帶，曾受震災創傷的花蓮市感同深...

總統、立委投票櫃亮相 大學生網紅許悅當基隆投票大使

基隆市共設285處投票所，比上屆多出4個，改善投票進動線、無障礙空間，最多投票人數為安樂區新崙里2163人，最少人數為七...

立委競選宣傳車疑燃沖天炮釀民宅火警 劉櫂豪主動致歉

台東市正氣路中央市場旁的4樓透天店面，上午10時許，頂樓陽台處突然冒出火煙，所幸屋主及時發現撲水滅火，並向警消報案，並無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。