同樣位於地震帶 花蓮市公所員工捐款助日震災

日本能登半島1月1日遭遇規模7.6強震，造成慘重傷亡，台灣人湧入衛福部賑災專戶；也位於地震帶，曾受震災創傷的花蓮市感同深受，市公所發起捐款活動，市長魏嘉彥等人率先捐出一日薪，多位公所員工響應，2天募集12萬餘元，將匯入衛福部專戶，也鼓勵市民透過專戶捐款幫助日本災民。

花蓮市位於地震帶，地震頻繁，2018年發生的0206大地震就造成市區多棟建物、橋梁、道路受損，而花蓮市與日本多個城市為姊妹市、友好城市，關係密切，都讓花蓮人對於日本震災同樣感受到切身之痛。

花蓮市公所得知衛福部開放賑災專戶接受民眾捐款，市長魏嘉彥上周五第一時間在公所內發動捐款活動，與主祕翁美華等主管率先捐出一日所得，多位公所員工響應，到昨天下班為止，2天募得12萬1350元，將匯到衛生福利部賑災專戶，統一交給外交部做為援助日本震災之用。

魏嘉彥說，這場發生在新年元旦的大地震，帶給日本社會巨大衝擊，市公所也希望能表達一點心意，雖然捐款數不多，但希望讓日本災區民眾感受溫暖，陪伴災民挺過艱難的時刻。

公所員工陳恩冕也響應募款活動，他說，0206地震時花蓮也曾受到國內外援助，這幾天透過新聞媒體看到日本災區狀況，覺得災區很需要幫助，這次在市長號召下，能貢獻一點心力，覺得很開心。