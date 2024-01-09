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「住進來病好一半」花蓮看準商機推醫療觀光不用住病房

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院與飯店合作，看準醫療觀光商機，結合雙方的專業，打造「國際健康管理平台」。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院與飯店合作，看準醫療觀光商機，結合雙方的專業，打造「國際健康管理平台」。記者王思慧／攝影

花蓮擁有豐富天然環境，因應亞太地區人口老化，花蓮慈濟醫院與飯店合作，看準醫療觀光商機，結合雙方的專業，打造「國際健康管理平台」。長期醫療的病患與家屬可住在飯店休養，享受自然環境，需要治療時有專車往返醫院，「住進來病好一半」，希望藉此向國際招手，吸引高端觀光客。

今天秧悦美地度假酒店與慈濟醫院舉行「國際觀光醫療暨健康旅遊合作」記者會，花蓮慈濟醫院長林欣榮、秧悦美地度假酒店董事長尹純稠共同簽署MOU簽署，聯手打造觀光養生醫療一站式管理平台。

受邀出席的觀光署副署長林信任表示，台灣長期以來推動國際醫療旅遊，預估今年國際觀光旅客可達到1200萬人次，其中有20萬人次專門前來醫療觀光。以往醫療觀光是以醫療行為為主，這次的國際健康管理平台與度假村結合，讓從國外造訪的醫療觀光旅客，來到台灣接受高品質醫療後，也能入住優質度假村，邊治療邊養生，結合產地到餐桌蔬食及綠色旅遊，相信在國際上是非常有吸引力的觀光遊程。

林信任指出，醫療觀光可結合花蓮機場，配合包機補助，或是吸引高端旅客搭私人飛機來花蓮，「東進東出」，可說是新的商業模式，促進地方觀光，將跟航空站溝通提供進一步的服務。飯店與醫療團隊未來會到印尼、泰國與歐洲等地推廣，盼成為華人醫療中心，為台灣醫療觀光寫下新的一頁。

尹純稠說，瑞士醫療觀光有3千萬人次，醫療觀光是台灣能發展的趨勢，在國際健康管理平台上，結合慈院中西醫合療健康管理團隊，推出全方位觀光養生的醫療一站式服務，從醫旅顧問諮詢、赴台就醫服務、醫療第二意見預約與就醫期間等，提供客製化套裝行程。

花蓮慈濟醫院長林欣榮（右）、秧悦美地度假酒店董事長尹純稠（左）簽署MOU，聯手打造觀光養生醫療一站式管理平台。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院長林欣榮（右）、秧悦美地度假酒店董事長尹純稠（左）簽署MOU，聯手打造觀光養生醫療一站式管理平台。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院長林欣榮（右）、秧悦美地度假酒店董事長尹純稠（左）簽署MOU，打造「國際健康管理平台」。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院長林欣榮（右）、秧悦美地度假酒店董事長尹純稠（左）簽署MOU，打造「國際健康管理平台」。記者王思慧／攝影

花蓮 健康管理 飯店

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