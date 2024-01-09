宜市增10處垃圾巡迴收運站 15日起日間可倒垃圾

宜蘭市公所昨天宣布收運垃圾新政策，除目前晚上收運11條清運路線，15日起另增設10處垃圾巡迴定點收運。

宜蘭市人口多，每天產出垃圾量也多，除晚上原有收運路線外，將增設10處巡迴定點收運服務，每處據點停留20分鐘，方便晚上無法倒垃圾的民眾可在指定時段前往收運點，把垃圾、回收、廚餘分別投入垃圾車或回收車、廚餘桶。

市公所表示，清潔隊每月平均載運2300至2400公噸垃圾到環保局利澤焚化廠，近年來隨著社區住宅建案增多，人口數也不斷上升，原本晚間收運11條清運路線及白天定點收運已日漸飽和，所以市公所從1月15日起，實施日間垃圾巡迴定點收運，服務晚上無法倒垃圾的民眾，同時也部分調整原本11條收運路線時間，達到分流作業。

市長陳美玲表示，為了服務便民，市公所過年前新設日間10處定點收取垃圾、回收物及廚餘，感謝金七結福德廟、新福宮、喜互惠慈安店、得意樓餐廳願意提供場地，也請市民配合在清潔隊員引導下倒垃圾、廚餘及回收物，「方便你我，讓清運作業更順暢」。